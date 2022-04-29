"Без следов войны": как в клинике TRYFONOVA MD помогают украинцам избавиться от последствий военных действий в Украине

Delo.ua поговорило с предпринимательницей, врачом-дерматологом, эндокринологом, специалистом по эстетической медицине Марией Трофимовой, которая рассказала, как война в Украине повлияла на ее бизнес, который она строила годами, и как теперь помогает украинцам избавиться от последствий войны.

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В 2008 году Мария начала изучать эстетическую медицину в медицинском колледже в Черкассах, а затем в медицинском институте им. А.А. Богомольца в Киеве.

В 2011 году у Марии появилась возможность пройти практику в Швейцарии в клинике La prairie, где она смогла освоить передовые технологии косметической медицины. После чего она решила запустить свой бизнес в Украине, чтобы продолжить заниматься медициной и применять свои знания.

Активный старт

Первую клинику TRYFONOVA MD Мария открыла в 2017 году в Киеве, а второй медцентр всего спустя два года — в 2019-м. Третий — в 2020-м, но при этом закрыла первый. Сейчас предпринимательница работает главврачом двух клиник TRYFONOVA MD и владеет фармацевтической компанией BIOPELL MEDICAL. Также клиника TRYFONOVAMD участвует в проекте помощи военным компании ALLERGAN, целью которого является решение сложных задач по коррекции послевоенных осложнений.

Клиника TRYFONOVA MD. Фото: пресс-служба компании

На протяжении всех 15 лет карьеры в эстетической медицине Трифонова постоянно училась и улучшала не только свои знания, но и обновляла оборудование в украинских клиниках. Мария привезла в Украину 64 аппарата эстетической медицины, большая часть из которых лазеры.

Я пролетела тысячи километров, посетила лучшие клиники мира – Shawellnes, Chenot Palace, Chenot Merano, центр "Гиппократ" в Палм-Бич, клинику Chaum в Сеуле и многие другие. Каждая поездка давала возможность привезти в Украину новые эксклюзивные технологии. Мария Трифонова Врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по эстетической медицине

В клиниках TRYFONOVA MD специалисты по эстетической медицине работают с самыми сложными задачами. Это и полное удаление татуировок на единственном в Украине пикосекундном лазере picoway, и удаление врожденных мальформаций с помощью оборудования vbeam prima, которого также нет ни в одной клинике в нашей стране. А также детские дерматологические врожденные патологии, которые являются самой сложной задачей эстетической медицины.

По словам Марии, такие задачи решать сложно, так как требуется еще и высокотехнологичное оборудование, которое есть в клинике TRYFONOVA MD. Плюс ко всему в клинике осуществляют пересадку волос роботизированными методами, малоинвазивный лифтинг кожи лица и тела Morpheus, эндоскопическую подтяжку лица и другие виды эстетической медицины.

Клиника TRYFONOVA MD. Фото: пресс-служба компании

При этом с 2019 года Мария занимается отдельным фармацевтическим направлением медицины — биоидентичными пеллетами.

За 3 года мы показали и доказали безопасность и эффективность этой методики для улучшения качества жизни. Я лично использую этот метод, благодаря которому я стала более выносливой физически и эмоционально. Мария Трифонова Врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по эстетической медицине

После 24 февраля 2022 года все изменилось…

С началом полномасштабной войны в Украине, которую развязала Российская Федерация, бизнес Марии, как и тысяч украинских предпринимателей, пострадал и вынужденно трансформировался. Одну из клиник и вовсе пришлось закрыть – часть персонала уехала в Европу. В довоенное время в клиниках работало 40 человек, сейчас же осталось всего десять.

"Как врач я не поддерживаю тех медиков, которые выехали за пределы Украины. Нам нужны их опыт, знания. Банально необходимо знание препаратов для отправки в госпитали и военным", — убеждена Трифонова.

С середины марта часть команды буквально жила в горбольнице №6 Киева — многим пациентам требовалось хирургическое вмешательство.

"Наш главный хирург Анна Бродская возглавила это направление. Благодаря ей часть пациентов после тяжелой хирургии в госпитале имеет возможность получить терапию на базе моей клиники", — рассказывает Мария.

Клиника TRYFONOVA MD. Фото: пресс-служба компании

Мария рассказала, что в ее клинике врачи оказывают помощь женщинам, которые долгое время находились в подвалах. Из-за холода, сырости и отсутствия гигиены участились случаи синдрома недержания мочи, а с этим синдромом невозможно жить полноценной жизнью.

Поэтому совместно с европейским разработчиком и производителем оборудования для косметологии, физиотерапии и эстетической медицины BTL GLOBAL AESTHETICS и с BTL AESTHETICS UKRAINE Мария запустила проект бесплатной терапии на стульчике EMSELLA для лечения проблем, с которыми столкнулись женщины из-за войны.

Только за март и апрель в клинике TRYFONOVA MD оказали помощь 260 женщинам.

Также совместно с компанией Academy of advanced aesthetics Ukraine клиника TRYFONOVA MD участвует в проекте "Без следов войны". Суть проекта заключается в бесплатном лечении украинцев, у которых тяжелые травмы в области лица.

Этот проект дает возможность украинцам получить качественное лечение, после которого улучшается состояние рубцов на лице. А значит, возможность жить нормальной жизнью. Моя цель в этом проекте — это стереть все следы войны с лиц этих женщин и детей. Имея такой объем лазерного оборудования, у нас есть возможность помогать людям. Мария Трифонова Врач-дерматолог, эндокринолог и специалист эстетической медицины

Мария призывает врачей возвращаться в страну. Ведь каждый медик давал клятву Гиппократа, поэтому в их обязанности входит помогать людям, тем более в такое тяжелое время для нашей страны.

Реабилитация бизнеса

Кроме бесплатной помощи украинцам одна из клиник Марии продолжает работать на коммерческой основе. Предпринимательница отметила, что в клинике не поднимали цены на услуги, хотя удерживать довоенные расценки сложно, так как расходные материалы подорожали на 20-30% из-за дорогой логистики и курса валюты.

"Сейчас мы сформировали ряд предложений на важные и необходимые процедуры. Поэтому у нас есть возможность делать часть процедур по старой цене", — говорит она.

Клиника TRYFONOVA MD. Фото: пресс-служба компании

Мария добавила, что из-за войны доход компании упал в 10 раз. Чтобы закрыть долги и кредитные рассрочки, она вынуждена читать тренинги в Европе.

Раньше я просто работала, и не было необходимости читать лекции. Сейчас это единственный способ закрыть долги. Но знания — это тоже монетизация, поэтому сейчас пришло время продавать свои знания. Мария Трифонова Врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по эстетической медицине

Она подчеркнула, что, несмотря на все сложности и долги, она не будет закрывать бизнес и не бросит клинику, так как прежде всего это ее детище, рабочие места, уплата налогов. Поэтому предпринимательница готова много работать, чтобы ее бренд стал еще сильнее, компания помогала нуждающимся, а для молодых специалистов ее деятельность и упорство стало примером.