“Без слідів війни”: як у клініці TRYFONOVA MD допомагають українцям позбутися наслідків воєнних дій в Україні

Delo.ua поговорило з підприємницею, лікарем-дерматологом, ендокринологом, фахівцем з естетичної медицини Марією Трофімовою, яка розповіла про те, як війна в Україні вплинула на її бізнес, який вона будувала роками, і як тепер допомагає українцям позбутися наслідків війни.

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У 2008 році Марія почала вивчати естетичну медицину у медичному коледжі в Черкасах, а згодом у медичному інституті ім. О.О. Богомольця у Києві.

У 2011 році у Марії з'явилася можливість пройти практику у Швейцарії у клініці La prairie, де вона змогла освоїти передові технології косметичної медицини. Після чого вона вирішила запустити свій бізнес в Україні, щоб продовжити займатися медициною та застосовувати свої знання.

Активний старт

Першу клініку TRYFONOVA MD Марія відкрила у 2017 році у Києві. Другий медичний центр лише через два роки – у 2019-му. Третій – у 2020-му, але при цьому закрила найперший. Зараз підприємниця працює головним лікарем двох клінік TRYFONOVA MD та володіє фармацевтичною компанією BIOPELL MEDICAL. Також клініка TRYFONOVAMD бере участь у проекті компанії ALLERGAN з допомоги військовим, метою якого є вирішення складних завдань з корекції повоєнних ускладнень.

Клініка Tryfonova MD. Фото: пресслужба компанії

Протягом усіх 15 років кар'єри в естетичній медицині Трифонова постійно навчалася та покращувала не лише свої знання, а й оновлювала обладнання в українських клініках. Марія привезла в Україну 64 апарати естетичної медицини, більша частина з яких лазери.

Я пролетіла тисячі кілометрів, відвідала найкращі клініки світу – Shawellnes, Chenot Palace, Chenot Merano, центр "Гіппократ" у Палм-Біч, клініку Chaum у Сеулі та багато інших. Кожна поїздка дозволяла привезти в Україну нові ексклюзивні технології. Марія Трифонова Лікар-дерматолог, ендокринолог та фахівець з естетичної медицини

У клініках TRYFONOVA MD фахівці з естетичної медицини працюють із найскладнішими завданнями. Це і повне видалення татуювань на єдиному в Україні пікосекундному лазері picoway, і видалення вроджених мальформацій за допомогою обладнання vbeam prima, якого також немає в жодній клініці в нашій країні. А також дитячі дерматологічні вроджені патології, що є найскладнішим завданням естетичної медицини.

За словами Марії, такі завдання вирішувати складно, оскільки потрібне ще й високотехнологічне обладнання, яке є у клініці TRYFONOVA MD. Плюс до всього в клініці здійснюють пересадку волосся роботизованими методами, малоінвазивний ліфтинг шкіри обличчя та тіла Morpheus, ендоскопічну підтяжку обличчя та інші види естетичної медицини.

Клініка Tryfonova MD. Фото: пресслужба компанії

При цьому з 2019 року Марія займається окремим фармацевтичним напрямом медицини – біоідентичними пелетами.

За 3 роки ми показали та довели безпеку та ефективність цієї методики для покращення якості життя. Я особисто використовую цей метод, завдяки якому я стала витривалішою фізично та емоційно. Марія Трифонова Лікар-дерматолог, ендокринолог та фахівець з естетичної медицини

Після 24 лютого 2022 року все змінилося…

З початком повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Російська Федерація, бізнес Марії, як і тисячі українських підприємців, постраждав і вимушено трансформувався. Одну з клінік взагалі довелося закрити — частина персоналу виїхала до Європи. У довоєнний час у клініках працювало 40 людей, зараз же залишилося лише десять.

“Як лікар я не підтримую тих медиків, які виїхали за межі України. Нам потрібні їхній досвід, знання. Банально необхідне знання препаратів для відправлення до шпиталів та військових”, — переконана Трифонова.

З середини березня частина команди буквально жила у міськлікарні №6 Києва – багатьом пацієнтам потрібно було хірургічне втручання.

“Наш головний хірург Ганна Бродська очолила цей напрямок. Завдяки їй частина пацієнтів після складної хірургії у шпиталі має можливість отримати терапію на базі моєї клініки”, — розповідає Марія.

Клініка Tryfonova MD. Фото: пресслужба компанії

Марія розповіла, що у її клініці лікарі надають допомогу жінкам, які тривалий час перебували у підвалах. Через холод, вогкість та відсутність гігієни почастішали випадки синдрому нетримання сечі, а з цим синдромом неможливо жити повноцінним життям.

Тому спільно з європейським розробником та виробником обладнання для косметології, фізіотерапії та естетичної медицини BTL GLOBAL AESTHETICS та з BTL AESTHETICS UKRAINE Марія запустила проєкт безкоштовної терапії на стільчику EMSELLA для лікування проблем, з якими зіткнулися жінки через війну.

Тільки за березень та квітень у клініці TRYFONOVA MD надали допомогу 260 жінкам.

Також спільно з компанією Academy of advanced aesthetics Ukraine клініка TRYFONOVA MD бере участь у проєкті "Без слідів війни". Суть проєкту полягає у безкоштовному лікуванні українців, які мають складні травми на обличчі.

Цей проєкт дає можливість українцям отримати якісне лікування, завдяки якому покращується стан рубців на обличчі. А отже, це дає можливість жити нормальним життям. Моя мета в цьому проєкті — це стерти всі сліди війни з цих жінок і дітей. Маючи такий обсяг лазерного обладнання, у нас є можливість допомагати людям. Марія Трифонова Лікар-дерматолог, ендокринолог та фахівець з естетичної медицини

Марія закликає лікарів повертатися до країни. Адже кожен медик давав клятву Гіппократа, тому до їхніх обов'язків входить допомагати людям, тим більш у такий тяжкий час для нашої країни.

Реабілітація бізнесу

Окрім безкоштовної допомоги українцям одна з клінік Марії продовжує працювати на комерційній основі. Підприємиця зазначила, що в клініці не піднімали ціни на послуги, хоча утримувати довоєнні розцінки складно, оскільки витратні матеріали подорожчали на 20-30% через дорогу логістику та курс валюти.

“Зараз ми сформували низку пропозицій на важливі та необхідні процедури. Тому ми маємо можливість робити частину процедур за старою ціною”, — каже вона.

Клініка Tryfonova MD. Фото: пресслужба компанії

Марія додала, що через війну дохід компанії впав у 10 разів. Щоб закрити борги та кредитні розстрочки, вона змушена читати тренінги в Європі.

Раніше я просто працювала, і не було потреби читати лекції. Нині це єдиний спосіб закрити борги. Але знання – це теж монетизація, тому зараз настав час продавати свої знання. Марія Трифонова Лікар-дерматолог, ендокринолог та фахівець з естетичної медицини

Вона наголосила, що, незважаючи на всі складнощі та борги, вона не закриватиме бізнес і не покине клініку, оскільки насамперед це її дітище, робочі місця, сплата податків. Тому підприємниця готова багато працювати, щоб її бренд став ще сильнішим, компанія допомагала нужденним, а для молодих фахівців її діяльність та завзятість стали прикладом.