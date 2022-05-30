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Количество ФОП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно, - Опендатабот
При этом открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч ФОП ежемесячно.
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Об этом сообщает аналитическая платформа Опендатабота.
Так, количество ФОП увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.
На данный момент в Украине зарегистрировано 1 891 200 ФОП.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что украинские предприниматели написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому. В нем они просят уволить Данила Гетьманцева с должности секретаря Национального совета по восстановлению Украины и председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.