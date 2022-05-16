Український бізнес просить Зеленського звільнити Гетьманцева: чим незадоволені підприємці

Українські підприємці написали відкритий лист президентові Володимиру Зеленському. У ньому вони просять звільнити Данила Гетьманцева з посади секретаря Національної ради з відновлення України та голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

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Лист уже підписали понад 1,5 тисячі підприємців та власників бізнесу. Це співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов, власник Meest Group Ростислав Кісіль, засновник MacPaw Олександр Косован, засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, власниця Mozgi Group Ірина Горова та інші.

За їхніми словами, зараз 49% підприємств не працюють чи майже зупинилися. За останній місяць майже чверть малого та середнього бізнесу перезапустилася.

Проте через політику "економічної неволі", яку пропагує Гетьманцев, є ризики для бізнесу. Це змушує 10% підприємців перевозити бізнес за кордон, йдеться у листі.

"Вас намагаються переконати в необхідності піднімати податки або збільшувати частку держави в економіці, щоб збільшити обороноздатність або турботу про громадян. Але це або свідома брехня, або фатальна помилка", - йдеться у зверненні.

Бізнес називає Гетьманцева послідовним противником економічної свободи, прихильником жорсткішого державного регулювання та придушення підприємницької ініціативи, що робить діяльність неможливою.

"Недавні заяви пана Гетьманцева про підвищення податків призвели до того, що багато підприємців уже відмовилися від інвестиційних проектів в Україні та переносять їх до європейських країн", – пояснили у листі.

На думку підприємців, системне, а не тимчасове зниження податків, дерегуляція, швидка приватизація, крім стратегічних підприємств та зменшення державного апарату прискорять економічне зростання України.

Інакше, переконаний бізнес, Україна не зможе розпочати процес відродження економіки, яка зараз має бути сильною як ніколи.