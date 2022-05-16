Украинский бизнес просит Зеленского уволить Гетманцева: чем недовольны предприниматели

Украинские предприниматели написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому. В нем они просят уволить Данила Гетманцева с должности секретаря Национального совета по восстановлению Украины и председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

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Письмо уже подписали более 1,5 тысячей предпринимателей и собственников бизнеса. Это совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов, владелец Meest Group Ростислав Кисиль, основатель MacPaw Александр Косован, основатель Ajax Systems Александр Конотопский, владелица Mozgi Group Ирина Горовая и другие.

По их словам, сейчас 49% предприятий не работают или почти остановились. За последний месяц почти четверть малого и среднего бизнеса перезапустилась.

Однако из-за политики "экономической неволи", которую пропагандирует Гетманцев, есть риски для бизнеса. Это вынуждает 10% предпринимателей перевозить бизнес за границу, говорится в письме.

"Вас пытаются убедить в необходимости поднимать налоги или увеличивать долю государства в экономике, чтобы увеличить обороноспособность или заботу о гражданах. Но это либо сознательная ложь, либо роковая ошибка", – говорится в обращении.

Бизнес называет Гетманцева последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы, что делает деятельность невозможной.

"Недавние заявления господина Гетманцева о повышении налогов привели к тому, что многие предприниматели уже отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны", – объяснили в письме.

По мнению предпринимателей, системное, а не временное снижение налогов, дерегуляция, быстрая приватизация, кроме стратегических предприятий, и уменьшение государственного аппарата ускорят экономический рост Украины.

Иначе, убежден бизнес, Украина не сможет начать процесс возрождения экономики, которая сейчас должна быть сильна как никогда.

Фото: Андрей Длигач, соучредителя бизнес-сообщества Board

Отметим, Данил Гетманцев регулярно подвергается критике за последовательную "профискальную" позицию. В ее центре – более придирчивое отношение государства к взиманию налогов. В частности, он был идеологом обязательного использования РРО малым и средним бизнесом. Предприниматели не раз выходили на митинги против этого требования.

По мнению предпринимателей, Гетманцев провалил налоговую амнистию, одну из самых масштабных фискальных реформ последних лет. Также он последовательно выступал против налога на выведенный капитал, хотя это было одним из предвыборных обещаний Зеленского.