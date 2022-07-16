64,3% підприємств очікує зростання цін на свою продукцію у найближчий рік - опитування

Бізнес очікує скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні внаслідок повномасштабної війни та песимістично налаштований щодо рівня ділової активності своїх підприємств. У наступні 12 місяців респонденти прогнозують зростання інфляції та девальвацію курсу національної валюти.

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Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІ кварталі 2022 року.

Так, індекс ділових очікувань підприємств становив 72,6% проти 108,2% у І кварталі 2022 року. Зниження ділових очікувань підприємств відбулося через погіршення оцінок за всіма складовими індексу, найсуттєвіше – щодо інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт, на машини, обладнання та інвентар. Тому опитанні респонденти підприємств усіх видів діяльності можуть зменшити кількості працівників на своїх підприємствах.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, за винятком підприємств будівництва. Найпесимістичніші очікування в підприємств енерго- та водопостачання (-26,7%) і транспорту та зв’язку (-26,4%).

Також бізнес прогнозує зменшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і на зовнішньому ринку: -19% та -25% відповідно проти 17% та 23,3% у І кварталі.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства очікують скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив: -48,7% порівняно з -1,7% у І кварталі.

Погіршилися очікування бізнесу щодо курсу гривні. Так, понад половина респондентів (52%) уважають, що обмінний курс перевищить 36 грн/дол. США. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 36,06 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 29,35 грн/дол. США).

Інфляційні очікування зросли: у IІ кварталі очікувана річна інфляція становила 21,5% порівняно з 9,5% у попередньому кварталі. 58,2% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців перевищить 20%. Воєнні дії є найвагомішим проінфляційним чинником, на думку 93,2% респондентів. Також суттєвий вплив на зростання споживчих цін матимуть витрати на виробництво (58,8%) та обмінний курс (58,6%).

Нагадаємо, що кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця.