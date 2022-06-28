- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
З початку повномасштабної війни в Україні зареєстовано більше 51 тисячі бізнесів - Опендатабот
З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зареєстровано більше 51 тисячі нових бізнесів. З них 43 тисячі — це ФОП та 8 тисяч юридичних осіб.
Про це повідомляє Опендатабот.
Так, на початку червня було зафіксовано новий рекорд реєстрацій ФОП - 4652 підприємця. Це найбільша цифра з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Загалом за три тижні було зареєстровано понад 12 тисяч підприємців.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З 24 лютого помітно змінилась географія реєстрацій нових компаній. Так, у червні в Києві було зареєстровано 40% ФОП у порівнянні з довоєнними показниками, у Львові — 45%, а у Харкові - 25%.
Війна змінила також й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Якщо у лютому перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОП посідав КВЕД "Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність", а категорії "Надання інформаційних послуг" та "Надання інших індивідуальних послуг" обіймали третю та четверту позиції.
На першому місці за кількістю нових ФОП опинився КВЕД "Роздрібна торгівля". Разом кведи, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею, склали 37% від усіх нових ФОП у червні.
Нагадаємо, що за даними Опендатабот, кількість ФОП збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.