З початку повномасштабної війни в Україні зареєстовано більше 51 тисячі бізнесів - Опендатабот

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зареєстровано більше 51 тисячі нових бізнесів. З них 43 тисячі — це ФОП та 8 тисяч юридичних осіб.

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Про це повідомляє Опендатабот.

Так, на початку червня було зафіксовано новий рекорд реєстрацій ФОП - 4652 підприємця. Це найбільша цифра з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Загалом за три тижні було зареєстровано понад 12 тисяч підприємців.

З 24 лютого помітно змінилась географія реєстрацій нових компаній. Так, у червні в Києві було зареєстровано 40% ФОП у порівнянні з довоєнними показниками, у Львові — 45%, а у Харкові - 25%.

Війна змінила також й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Якщо у лютому перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОП посідав КВЕД "Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність", а категорії "Надання інформаційних послуг" та "Надання інших індивідуальних послуг" обіймали третю та четверту позиції.

На першому місці за кількістю нових ФОП опинився КВЕД "Роздрібна торгівля". Разом кведи, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею, склали 37% від усіх нових ФОП у червні.

Нагадаємо, що за даними Опендатабот, кількість ФОП збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.