Подати декларацію платника податку за ставкою 2% та сплатити його тепер можна у "Дії"

ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву до Державної податкової служби на застосування спеціальної ставки 2%, можуть подати таку декларацію за кілька кліків у "Дії". Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

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"Сплата єдиного податку 2% доступна в додатку до кінця кожного місяця за попередній, тобто через 10 днів після граничного терміну подання декларації", - уточнили у відомстві.

Справа в тому, що фізично таку податкову декларацію потрібно подавати до 20 числа кожного місяця, але в "Дії" це можна зробити і після граничного терміну.

Для подання декларації до "Дії" потрібно зробити наступні кроки:

у меню "Послуги" вибрати "Податки ФОП - Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць";

ввести суму отриманого доходу за вибраний місяць;

перевірити контактні дані та декларацію;

підписати документ за допомогою "Дія. Підпис" та надіслати.

Щоб здійснити оплату, необхідно зайти в те саме меню в "Дії" та виконати такі дії:

ввести суму отриманого доходу за обраний місяць та перевірте розраховану суму податку до сплати;

вибрати спосіб оплати та сплатити.

У міністерстві додали, що зарахування грошей провадиться протягом 3 робочих днів, перевірити можна у розділі "Розрахунки з бюджетом".

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила податковий законопроект про повернення ПДВ бізнесу у травні. Цим документом парламент звільнив ФОП, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2%, від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків, граничний термін виконання яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування. групи за ставкою 2%.

Це звільнення діє за умови виконання ними таких податкових обов'язків щодо реєстрації податкових розрахунків коригування в ЄРПН, подання звітності, сплати податків та зборів протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податок перебував до обрання особливостей оподаткування за єдиним податком ставці 2%.