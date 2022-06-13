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Подати декларацію платника податку за ставкою 2% та сплатити його тепер можна у "Дії"
ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву до Державної податкової служби на застосування спеціальної ставки 2%, можуть подати таку декларацію за кілька кліків у "Дії". Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
"Сплата єдиного податку 2% доступна в додатку до кінця кожного місяця за попередній, тобто через 10 днів після граничного терміну подання декларації", - уточнили у відомстві.
Справа в тому, що фізично таку податкову декларацію потрібно подавати до 20 числа кожного місяця, але в "Дії" це можна зробити і після граничного терміну.
Для подання декларації до "Дії" потрібно зробити наступні кроки:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- у меню "Послуги" вибрати "Податки ФОП - Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць";
- ввести суму отриманого доходу за вибраний місяць;
- перевірити контактні дані та декларацію;
- підписати документ за допомогою "Дія. Підпис" та надіслати.
Щоб здійснити оплату, необхідно зайти в те саме меню в "Дії" та виконати такі дії:
- ввести суму отриманого доходу за обраний місяць та перевірте розраховану суму податку до сплати;
- вибрати спосіб оплати та сплатити.
У міністерстві додали, що зарахування грошей провадиться протягом 3 робочих днів, перевірити можна у розділі "Розрахунки з бюджетом".
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила податковий законопроект про повернення ПДВ бізнесу у травні. Цим документом парламент звільнив ФОП, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2%, від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків, граничний термін виконання яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування. групи за ставкою 2%.
Це звільнення діє за умови виконання ними таких податкових обов'язків щодо реєстрації податкових розрахунків коригування в ЄРПН, подання звітності, сплати податків та зборів протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податок перебував до обрання особливостей оподаткування за єдиним податком ставці 2%.