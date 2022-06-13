Подать декларацию плательщика налога по ставке 2% и уплатить его теперь можно в "Дії"

ФЛП 3-й группы, подавшие заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%, могут подать такую декларацию за несколько кликов в "Дії". Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

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"Уплата единого налога 2% доступна в приложении к концу каждого месяца за предыдущий, то есть еще через 10 дней после предельного срока подачи декларации", — уточнили в ведомстве.

Дело в том, что физически в налоговую такую декларацию нужно подать до 20 числа каждого месяца, но в "Дії" это можно сделать и после предельного срока.

Для подачи декларации в "Дії" нужно сделать следующие шаги:

в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП — Декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц";

ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц;

проверить контактные данные и декларацию;

подписать документ с помощью "Дія. Підпис" и отправить.

Чтобы осуществить оплату, необходимо зайти в то же меню в "Дії" и выполнить следующие действия:

ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверьте рассчитанную сумму налога к уплате;

выбрать способ оплаты и оплатить

В министерстве добавили, что зачисление денег производится в течение 3 рабочих дней, проверить можно в разделе "Расчеты с бюджетом".

Напомним, Верховная Рада приняла налоговый законопроект про возврат НДС бизнесу в мае. Этим документом парламент освободил ФЛП, которые используют особенности налогообложения единым налогом по ставке 2%, от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей, предельный срок исполнения которых приходится на период начиная с 24 февраля 2022 года до дня перехода таких плательщиков на применение особенностей налогообложения единым налогом ІІІ группы по ставке 2%.

Это освобождение действует при условии выполнения ими таких налоговых обязанностей по регистрации налоговых расчетов корректировки в ЕРНН, представление отчетности, уплаты налогов и сборов в течение 60 календарных дней со дня перехода на систему налогообложения, на которой такие плательщики налог находился до избрания особенностей налогообложения единым налогом по ставке 2%.