С начала полномасштабной войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи бизнесов - Опендатабот

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину было зарегистрировано более 51 тысяч новых бизнесов. Из них 43 тысячи - это ФОП и 8 тысяч юридических лиц.

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Об этом сообщает Опендатабот.

Так, в начале июня был зафиксирован новый рекорд регистраций ФОП – 4652 предпринимателя. Это самая большая цифра с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Всего за три недели было зарегистрировано более 12 тысяч предпринимателей.

С 24 февраля заметно поменялась география регистраций новых компаний. Так, в июне в Киеве было зарегистрировано 40% ФОП по сравнению с довоенными показателями, во Львове – 45%, а в Харькове – 25%.

Война изменила также направления деятельности малого и среднего бизнесов. Если в феврале первое место по количеству регистраций новых ФОП занимал КВЭД "Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность", а категории "Предоставление информационных услуг" и "Предоставление других индивидуальных услуг" занимали третью и четвертую позиции.

На первом месте по количеству новых ФЛП оказался КВЭД "Розничная торговля". Итого КВЕДы, связанные с розничной и оптовой торговлей, составили 37% от всех новых ФОП в июне.

Напомним, по данным Опендатабот, количество ФОП увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно : открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.