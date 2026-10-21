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Операторів ГТС та газосховищ зобов'язали щороку звітувати про стан мереж: рішення НКРЕКП

газові труби
Операторів ГТС та газосховищ зобов'язали щороку звітувати про стан мереж / Вікіпедія

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запровадила обов'язкове щорічне подання звітів про технічний стан об'єктів операторами газотранспортної системи та газосховищ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву НКРЕКП.

Відповідні зміни регулятор ухвалив 20 жовтня 2026 року до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газосховищ. Звіти дадуть змогу комісії отримувати систематизовану інформацію про технічний стан інфраструктури, аварії, пошкодження та ризики, пов'язані з їхньою експлуатацією.

Отримані дані сприятимуть плануванню заходів із реконструкції та модернізації об'єктів ГТС і газосховищ, а також враховуватимуться НКРЕКП під час розгляду інвестиційних програм і планів розвитку компаній. Такий підхід зробить планування інвестицій обґрунтованим і прозорим, допоможе підтримувати систему в належному стані та підвищить безпеку постачання газу споживачам.

Перші звіти про технічний стан мереж оператори мають надати до 15 грудня 2026 року. Надалі звітність подаватиметься щороку до 25 жовтня року, наступного за звітним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що попит бізнесу на підключення до газу різко зріс у 2026 році. ТОВ "Газорозподільні мережі України" отримало понад 2,3 тисячі звернень від підприємців щодо приєднання до газових мереж, реконструкції об'єктів та інших будівельних робіт, що зрівнялося із сумарним обсягом за два попередні роки.

Автор:
Максим Кольц

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