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Операторов ГТС и газохранилищ обязали ежегодно отчитываться о состоянии сетей: решение НКРЭКУ

газовые трубы
Операторов ГТС и газохранилищ обязали ежегодно отчитываться о состоянии сетей / Википедия

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела обязательное ежегодное представление отчетов о техническом состоянии объектов операторами газотранспортной системы и газохранилищ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление НКРЭКУ.

Соответствующие изменения регулятор принял 20 октября 2026 г. в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газохранилищ. Отчеты позволят комиссии получать систематизированную информацию о техническом состоянии инфраструктуры, авариях, повреждениях и рисках, связанных с их эксплуатацией.

Полученные данные будут способствовать планированию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов ГТС и газохранилищ, а также будут учитываться НКРЭКУ при рассмотрении инвестиционных программ и планов развития компаний. Такой подход сделает планирование инвестиций обоснованным и прозрачным, поможет поддерживать систему в надлежащем состоянии и повысит безопасность поставок газа потребителям.

Первые отчеты о техническом состоянии сетей операторы должны предоставить до 15 декабря 2026 года. В дальнейшем отчетность будет подаваться ежегодно до 25 октября года, следующего за отчетным.

Напомним, ранее сообщалось о том, что спрос бизнеса на подключение к газу резко вырос в 2026 году. ООО "Газораспределительные сети Украины" получило более 2,3 тысячи обращений от предпринимателей о присоединении к газовым сетям, реконструкции объектов и других строительных работ, что сравнялось с суммарным объемом за два предыдущих года.

Автор:
Максим Кольц

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