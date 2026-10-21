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Другий дата-центр за два дні: після атаки РФ клієнти GigaCenter фіксують перебої

дата-центр
Після атаки РФ клієнти GigaCenter фіксують перебої / Depositphotos

Унаслідок російської атаки 20 жовтня у Києві було пошкоджено дата-центр GigaCenter, де бізнес розміщує сервери та інше ІТ-обладнання. Компанія попередила клієнтів про можливі перебої в роботі обладнання. Це вже другий удар по дата-центровій інфраструктурі столиці за два дні.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення GigaCenter.

У компанії зазначили, що фахівці працюють над локалізацією наслідків російської атаки.

"Наразі ми працюємо над локалізацією наслідків ураження. Дякуємо за розуміння!" — повідомили у GigaCenter.

Через пошкодження клієнти дата-центру можуть спостерігати перебої в роботі розміщеного там обладнання.

GigaCenter спеціалізується на розміщенні серверів та ІТ-обладнання для бізнесу. Компанія входить до Gigagroup разом із телеком-оператором GigaTrans, хмарним оператором GigaCloud та агентством з кібербезпеки GigaSafe.

Російські атаки на дата-центри створюють ризики не лише для самих операторів, а й для компаній, які використовують їхню інфраструктуру для розміщення серверів, сайтів, корпоративних систем та інших цифрових сервісів.

Нагадаємо, після російської атаки на Київ 23 вересня низка інтернет-провайдерів повідомили про пошкодження інфраструктури, через що частина абонентів може залишитися без зв'язку.

Автор:
Тетяна Гойденко

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