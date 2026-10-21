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Второй дата-центр за два дня: после атаки РФ клиенты GigaCenter фиксируют перебои

дата-центр
После атаки РФ клиенты GigaCenter фиксируют перебои / Depositphotos

В результате российской атаки 20 октября в Киеве был поврежден дата-центр GigaCenter, где бизнес размещает серверы и другое ІТ-оборудование. Компания предупредила клиентов о возможных перебоях в работе оборудования. Это уже второй удар по дата-центровой инфраструктуре столицы за два дня.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение GigaCenter.

В компании отметили, что специалисты работают над локализацией последствий российской атаки.

"Сейчас мы работаем над локализацией последствий поражения. Спасибо за понимание!" – сообщили в GigaCenter.

Из-за повреждений клиенты дата-центра могут наблюдать перебои в работе размещенного там оборудования.

GigaCenter специализируется на размещении серверов и ІТ-оборудовании для бизнеса. Компания входит в Gigagroup вместе с телеком-оператором GigaTrans, облачным оператором GigaCloud и агентством по кибербезопасности GigaSafe.

Российские атаки на дата-центры создают риски не только самих операторов, но и компаний, использующих их инфраструктуру для размещения серверов, сайтов, корпоративных систем и других цифровых сервисов.

Напомним, после российской атаки на Киев 23 сентября ряд интернет-провайдеров сообщил о повреждении инфраструктуры, из-за чего часть абонентов может остаться без связи.

Автор:
Татьяна Гойденко

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