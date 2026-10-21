"Генерал Черешня" заявляет о блокировании поставок дронов для ВСУ: что произошло

У украинской оборонной компании "Генерал Черешня" возникли серьезные проблемы с заключением выигранных контрактов на поставку 31 тысяч оптоволоконных дронов для ВСУ. Камнем преткновения стала процедура так называемых конкурентных закупок, просто не имеющая надлежащего нормативного регулирования.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлении компании.

Более 30 тысяч единиц оптоволоконных БПЛА "на паузе"

"Генерал Черешня" отмечает, что ситуация касается не только одной конкретной компании - по оценкам производителя, поэтому в целом остановились поставки на фронт сразу 677 тысяч дронов разных украинских производителей (радио-, оптоволоконной связи).

В компании утверждают, что вся процедура закупки, проведенная Агентством оборонных закупок (АОЗ МОУ) совместно с Министерством обороны Украины, "не имеет должного нормативного регулирования". Сообщается, что в Украине до сих пор нет документа, четко определяющего, как именно должна происходить такая закупка, как заключать контракты и как потом поставлять изготовленную продукцию.

По данным самого производителя, в их случае речь идет о четырех выигранных лотах на поставку оптоволоконных беспилотников в количестве 31 тысячи единиц. Из-за неопределенности с процедурой у компании нет представления о сроках поставок.

Как подчеркивают в компании – эти дроны уже должны работать на передовой. При этом в "Генерал Черешня" категорически не согласны с тем, что сами проведенные процедуры можно считать полноценными тендерами, ведь обычный опрос ограниченного круга поставщиков по электронной почте – без публичного объявления, электронного аукциона и прозрачного определения победителей – отнюдь не тянет на открытую и честную закупку.

"Все дальнейшие действия по этому "тендеру" – это плоды отравленного дерева", – подчеркнули в компании.

Полностью отменить действующую процедуру

В "Генерал Черешня" предлагают ввести прозрачный механизм закупок, который был бы доступен каждому участнику рынка. Также в компании сообщили, что намерены бороться за свою позицию до конца.

Уже поданы судебные иски, а также обращение к целому ряду органов, в частности к Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) и Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Параллельно производитель проводит консультации с международными партнерами – в частности, с представителями Европейской комиссии.

Как уверяют в "Генерале Черешни", от антикоррупционных органов к ним уже поступили сигналы о проверке этой закупочной процедуры. В компании не уточнили, о каких именно действиях ведомств идет речь – и были ли уже приняты по итогам этих проверок какие-либо конкретные решения.

Что известно о "Генерале Черешня"

"Генерал Черешня" превратился из волонтерского проекта в одного из крупных украинских производителей беспилотных систем. Производство FPV-дронов под этим брендом Ярослав и Станислав Гришины и Рудольф Акопян вместе с командой запустили осенью 2023 года, по информации компании.

С брендом связано ООО "Центр исследований беспилотных систем". Собственником предприятия является Ярослав Гришин. Уставный капитал составляет 53,42 млн грн, а в 2024 году компания получила 657,96 млн грн дохода и 224,36 млн грн чистой прибыли. Эти показатели касаются деятельности предприятия в целом и не показывают отдельно доходы от конкретных моделей FPV-дронов.

В 2024 году компания перешла в серийное производство, а в 2025-2026 годах существенно расширила продуктовую линейку. В настоящее время она производит классические FPV, дроны на оптоволокне, дроны-перехватчики, беспилотные системы самолетного типа и наземные станции.

Производственные мощности позволяют выпускать более 100 тыс. беспилотников в месяц, а продукцию используют более 200 подразделений Сил безопасности и обороны, заявляет компания.

"Генерал Черешня" также был среди производителей, интегрированных в государственную систему DOT-Chain Defence , по которой военные подразделения могут заказывать необходимые им беспилотники. Процесс получения дронов из-за новой системы сократился примерно с полугода до десяти дней, рассказывал Dilo директор по персоналу "Генерал Черешня" Андрей Лавринович.

Параллельно компания активно расширяет международное присутствие. В 2026 году "Генерал Черешня" прошел во второй раунд американской Drone Dominance Program, которую проводит Defense Innovation Unit Пентагона. Программа предусматривает опробование и отбор беспилотников для американских военных.

Также производитель договорился о создании совместного предприятия с американской Wilcox Industries.

В Европе "Генерал Черешня" вместе с хорватской Orqa договорился о строительстве подземного завода в Украине и совместном производстве компонентов в Хорватии .

В конце августа компания также договорилась с финской Patria о совместной разработке и производстве беспилотников в Финляндии . На первом этапе продукция должна поставляться в Украину, а в дальнейшем ее планируют предлагать европейским заказчикам.