В Китае массово создают компании одного человека на базе искусственного интеллекта

Китайский рынок охватила новая волна технологической лихорадки: на фоне замедления экономики и безработицы государство массово поддерживает переход на искусственный интеллект. Вместо традиционных корпораций в стране создаются тысячи компаний одного человека, пытающихся зарабатывать на новых инструментах.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Как государственная поддержка породила безумную конкуренцию

Еще в 2017 году власти Китая заявили об амбиции стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта до 2030 года, а в 2025-м запустили масштабную стратегию интеграции технологии во все сферы жизни.

Местные чиновники активно строят технопарки, раздают субсидии и открывают специальные инкубаторы, пытаясь решить сразу две задачи: дать работу молодежи и снизить зависимость от западных технологий.

Однако снижение барьеров для входа из-за доступности ИИ привело к чрезвычайной конкуренции. В китайской экономике усиливается "инволюция" — внутреннее соперничество, которое снижает цены и минимизирует прибыль бизнеса, заставляя предпринимателей спешить выжимать из технологий максимум.

Страх упущенной пользы

Несмотря на то, что опросы фиксируют высокий уровень оптимизма среди китайцев по поводу искусственного интеллекта, эксперты отмечают: настоящим драйвером является глубокий страх упущенной пользы (FOMO). Люди боятся, что не успеют освоить новую волну и навсегда отстанут от рынка.

В то же время появление передовых моделей типа DeepSeek и развитие "вайб-кодирования" позволили людям без технического образования создавать собственный цифровой бизнес. Новые единоличные предприниматели зарабатывают на разработке приложений, внедрении агентов и создании контента, напоминая современную эволюцию исторических движений малого предпринимательства.

Вызовы для разработчиков

Несмотря на легкость запуска проектов с помощью ИИ, предприниматели часто сталкиваются с иллюзией успеха, когда владение инструментом принимается за гарантированную коммерциализацию.

На практике большую часть времени приходится тратить не на создание продукта, а на маркетинг и продвижение в соцсетях.

Главной угрозой для таких стартапов остается быстрое развитие технологий. Любое нишевое приложение может утратить актуальность, как только технологические гиганты выпустят обновленные модели с похожими функциями, заставляя разработчиков постоянно искать новые ниши.

Напомним, ранее сообщалось, что США запретили импорт новых моделей китайских гуманоидных и четвероногих роботов, а также подключенных инверторов, которые используются в энергосетях и оборудовании дата-центров.