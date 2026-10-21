"Генерал Черешня" заявляє про блокування поставок дронів для ЗСУ: що сталося

У української оборонної компанії "Генерал Черешня" виникли серйозні проблеми з укладенням виграних контрактів на постачання 31 тисячі оптоволоконних дронів для ЗСУ. Каменем спотикання стала процедура так званих конкурентних закупівель, яка просто не має належного нормативного регулювання.

Як пише Dilo, про це йдеться в заяві компанії.

Понад 30 тисяч одиниць оптоволоконних БПЛА "на паузі"

"Генерал Черешня" наголошує, що ситуація стосується не лише однієї конкретної компанії – за оцінками виробника, через це загалом зупинилися поставки на фронт одразу 677 тисяч дронів різних українських виробників (радіо-, оптоволоконного зв’язку).

У компанії стверджують, що вся процедура закупівлі, проведена Агентством оборонних закупівель (АОЗ МОУ) спільно з Міністерством оборони України, "не має належного нормативного регулювання". Повідомляється, що в Україні досі немає документа, який би чітко визначав, як саме має відбуватися така закупівля, як укладати контракти та як потім постачати виготовлену продукцію.

За даними самого виробника, у їхньому випадку йдеться про чотири виграні лоти на постачання оптоволоконних безпілотників у кількості 31 тисячі одиниць. Через невизначеність із процедурою компанія не має жодного уявлення про терміни поставок.

Як підкреслюють у компанії – ці дрони вже мали б працювати на передовій. При цьому у "Генерал Черешня" категорично не згодні з тим, що самі проведені процедури можна вважати повноцінними тендерами, адже звичайне опитування обмеженого кола постачальників через електронну пошту – без публічного оголошення, електронного аукціону та прозорого визначення переможців – аж ніяк не тягне на відкриту та чесну закупівлю.

"Усі подальші дії щодо цього "тендера" – це плоди отруєного дерева", – підкреслили в компанії.

Повністю скасувати чинну процедуру

У "Генерал Черешня" пропонують запровадити прозорий механізм закупівель, який був би доступний кожному учаснику ринку. Також у компанії повідомили, що мають намір боротися за свою позицію до кінця.

Вже подано судові позови, а також звернення до цілої низки органів, зокрема до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Паралельно виробник проводить консультації й з міжнародними партнерами – зокрема, з представниками Європейської комісії.

Як запевняють у "Генералі Черешні", від антикорупційних органів до них уже надійшли сигнали про перевірку цієї закупівельної процедури. У компанії не уточнили, про які саме дії відомств йдеться – і чи були вже ухвалені за підсумками цих перевірок якісь конкретні рішення.

Позиція АОЗ

В АОЗ в коментарі Dilo повідомили, що виробник, який публічно оскаржує цей формат закупівлі, був визначений переможцем за кількома лотами та 19 жовтня 2026 року надіслав документи для укладання договорів.

"Додатково зазначимо, що у вересні суд відмовив у задоволенні пʼяти справ цього ж виробника до АОЗ і підтвердив правомірність застосованого порядку закупівлі. Суд також не встановив дискримінаційності технічних вимог чи надання переваг окремому учаснику. Закупівля ударних БпЛА з волоконно-оптичним каналом зв’язку здійснюється за спеціальним порядком, передбаченим пунктом 43 постанови КМУ № 1275. Його застосування погоджене з Міністерством оборони України як державним замовником. Такий порядок передбачений законодавством для окремих оборонних закупівель і дозволяє не розкривати чутливу інформацію про номенклатуру, обсяги та технічні характеристики продукції, а також мінімізувати безпекові ризики", - зазначили в АОЗ.

Там додали, що водночас спеціальний порядок не означає закупівлю без конкуренції. АОЗ забезпечила залучення до процедури максимально широкого кола потенційних постачальників. Запити на отримання комерційних пропозицій були направлені близько 2,5 тисячам верифікованих виробників із бази АОЗ, а інформацію про проведення закупівлі також було оприлюднено на сайті АОЗ.

Наразі триває визначення переможців за лотами та укладання договорів. Йдеться про закупівлю сотень тисяч FPV-дронів.

"З огляду на те, що законність процедури підтверджена судовими рішеннями, її скасування та повторне проведення не мають належних правових підстав і можуть призвести до затримок постачання дронів військовим", - підкреслили в АОЗ.

Що відомо про "Генерал Черешня"

"Генерал Черешня" перетворився з волонтерського проєкту на одного з великих українських виробників безпілотних систем. Виробництво FPV-дронів під цим брендом Ярослав та Станіслав Гришини та Рудольф Акопян разом із командою запустили восени 2023 року, за інформацією самої компанії.

З брендом пов'язане ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем". Власником підприємства є Ярослав Гришин. Статутний капітал становить 53,42 млн грн, а у 2024 році компанія отримала 657,96 млн грн доходу та 224,36 млн грн чистого прибутку. Ці показники стосуються діяльності підприємства загалом і не показують окремо доходи від конкретних моделей FPV-дронів.

У 2024 році компанія перейшла до серійного виробництва, а у 2025–2026 роках суттєво розширила продуктову лінійку. Нині вона виробляє класичні FPV, дрони на оптоволокні, дрони-перехоплювачі, безпілотні системи літакового типу та наземні станції.

Виробничі потужності дозволяють випускати понад 100 тис. безпілотників на місяць, а продукцію використовують понад 200 підрозділів Сил безпеки та оборони, заявляє сама компанія.

"Генерал Черешня" також був серед виробників, інтегрованих у державну систему DOT-Chain Defence, через яку військові підрозділи можуть замовляти необхідні їм безпілотники. Процес отримання дронів через нову систему скоротився приблизно з пів року до десяти днів, розповідав Dilo директор з персоналу "Генерал Черешня" Андрій Лавринович.

Паралельно компанія активно розширює міжнародну присутність. У 2026 році "Генерал Черешня" пройшов до другого раунду американської Drone Dominance Program, яку проводить Defense Innovation Unit Пентагону. Програма передбачає випробування та відбір безпілотників для американських військових.

Також виробник домовився про створення спільного підприємства з американською Wilcox Industries.

У Європі "Генерал Черешня" разом із хорватською Orqa домовився про будівництво підземного заводу в Україні та спільне виробництво компонентів у Хорватії.

Наприкінці серпня компанія також домовилася з фінською Patria про спільну розробку та виробництво безпілотників у Фінляндії. На першому етапі продукція має постачатися Україні, а надалі її планують пропонувати європейським замовникам.