Закупівлі дронів для ЗСУ скоротилися з пів року до 10 днів: як працює нова система

Запуск державної цифрової системи логістики та постачання DOT-Chain Defence суттєво прискорив закупівлі та відправку безпілотників для військових частин. Якщо ще рік тому на постачання дронів могли чекати до шести місяців, то нині цей процес займає близько 10 днів — із чіткою комплектацією під запит підрозділу.

Про це, як повідомляє Delo.ua, під час конференції "DOU Live: яким видався 2025 рік для нашої оборонки" розповів директор з персоналу виробника FPV-дронів "Генерал Черешня" Андрій Лавринович.

Лавринович наголосив на ролі державних цифрових інструментів. Запуск DOT-Chain Defence дозволив військовим частинам замовляти необхідні дрони швидко й без зайвої бюрократії.

"Якщо раніше очікування могло тривати пів року, то зараз — близько 10 днів, і саме в тій комплектації, яку замовив підрозділ", — пояснив він.

Крім БПЛА, у 2025 році значний прогрес зафіксували й у напрямі наземних роботизованих комплексів (НРК).

Настав час перехоплювачів і системності

За словами Андрія Лавриновича, 2025 рік став для компанії роком розвитку й становлення. "Генерал Черешня" була серед перших виробників, які почали активно розвивати дрони-перехоплювачі. Уже в лютому 2025 року стартували випробування моделі "Генерал Черешня Air".

"Завдяки постійній взаємодії з військовими та швидкому вдосконаленню продукту ми маємо результат: уже чотири місяці поспіль цей дрон є номером один за ураженнями за даними системи “Дельта”. І, думаю, так буде й надалі", — зазначив він.

Ринок дронів-перехоплювачів, за його словами, стрімко зростає. Україні потрібні як тактичні, так і стратегічні рішення для протидії повітряним загрозам.

Україна — повноцінний R&D-хаб

Директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храбчинський зазначив, що 2025 рік став переломним для міжнародного сприйняття України.

"Україну почали бачити як повноцінний R&D-хаб, який створює реальні технологічні рішення безпосередньо з поля бою", — підкреслив він.

За його словами, світ дедалі більше цікавиться українськими розробками у сфері:

дронів-перехоплювачів;

засобів радіоелектронної боротьби;

технологій навігації та управління.

Окрему увагу Храбчинський звернув на резонансні операції українських спецслужб, які продемонстрували новий рівень військових технологій — зокрема операцію "Павутина" та атаку на корабель тіньового флоту РФ у Середземному морі.

"Раніше запит був "що передати Україні", а тепер дедалі частіше звучить інше питання — “що ми можемо отримати від України?", — зазначив він.

Як приклад Храбчинський навів готовність Польщі обговорювати обмін винищувачів МіГ-29 на українські технології протидії дронам. За його словами, бойовий досвід, який отримують компанії в Україні, став найвищим рівнем валідації оборонних продуктів.

Нагадаємо, дохід українського виробника дронів TAF Industries у 2025 році перевищить $1 млрд.