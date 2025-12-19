Дохід українського виробника дронів TAF Industries у 2025 році перевищить $1 млрд

За минулий рік один із провідних виробників дронів у світі українська компанія TAF Industries заробила близько $1 млрд, що становить понад 40 мільярдів гривень. Але у 2025 році підприємство змогло перевершити цей показник.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів заступник директора компанії Володимир Зіновський.

Він пояснив, що TAF Industries поки не буде називати точну цифру річного доходу, але вже може сказати, що цей показник перевершить торішній, який становив близько $1 млрд.

На питання, що принесло найбільше доходу компанії — виключно продаж військової техніки та державні контракти, Володимир Зіновський відповів, що компанія BraveTech, яка входить у холдинг TAF Industries і продає комплектуючі, формує значну частку надходжень.

"Ми постачаємо компоненти не лише для себе, а й більшості великих виробників. Раніше це були тільки FPV-дрони, зараз же постачаємо також для виробників розвідників, ударних крил і тощо", — наголошує заступник директора компанії.

Крім цього, він розповів, що головним замовником компанії є держава, яка співпрацює з TAF Industries у різних форматах: великі централізовані контракти та прямі продажі військовим частинам за бюджетні кошти. Також він додав, що компанія працює і з благодійними фондами, але обсяги контарктів з ними несумісні з державними.

Як благодійний фонд став одним із лідерів ринку військових дронів

Володимир Зіновськи поділився, що компанія виросла з благодійного фонду під назвою "Хвиля-91", який заснував одесит Олександр Яковенко ще на початку повномасштабної війни, на великий оборонний холдинг завдяки першому великому державному контракту на близько 2 млрд грн на постачання понад 100 тисяч дронів.

На питання, чому держава тоді повірила у компанію та уклала настільки масштабні контракти, Зіновськи каже, що тоді у держави фактично не було альтернатив. За його словами, у той момент була гостра потреба в дронах, наявні кошти й запит до всіх, хто вже працював на ринку та був готовий ризикнути масштабуванням.

"Ми хвилювалися, бо не мали досвіду таких обсягів, держава також ризикувала. Але саме амбіції й готовність брати відповідальність дозволили у 2023 році швидко розгорнути виробництво", — стверджує він.

Володимир Зіновськи в успіху TAF Industries віддає належне й засновнику компанії Олександру Яковенку, який, за його словами, завдяки своєму понад 10-річному досвіду у логістичному бізнесі зміг вибудувати складні ланцюги постачання, домовитися з китайськими виробниками про ціни й терміни та забезпечити стабільні поставки, попри експортні обмеження.

