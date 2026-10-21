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Пять регионов формируют 63% рынка новых авто: Киев далеко впереди

Средняя цена подержанного автомобиля в Украине.
Пять регионов формируют 63% рынка новых авто

За девять месяцев 2026 почти две трети продаж новых легковых автомобилей в Украине пришлись только на пять регионов. Крупнейшим рынком остается Киев, где с начала года было приобретено 16,8 тыс. новых машин.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

На Киев, Киевскую, Днепропетровскую, Львовскую и Харьковскую области совокупно пришлось 63% всех продаж новых легковых автомобилей в Украине.

Абсолютным лидером стала столица - в январе-сентябре киевляне приобрели 16 791 новый автомобиль.

В Киевской области зарегистрировали 4983 новых легковушек, в Днепропетровской области — 3280, во Львовской области — 2723, в Харьковской области — 2651.

Таким образом, только на пяти крупнейших региональных рынках за девять месяцев приобрели более 30,4 тыс. новых автомобилей.

Какие автомобили покупают больше всего

В Киеве, Киевской и Харьковской областях популярной моделью стал компактный кроссовер Renault Duster.

На Днепропетровщине и Львовской области покупатели чаще всего выбирали Toyota RAV4.

Напомним, по итогам первого полугодия на эти же пять регионов также приходилось 63% продаж новых легковых автомобилей. Киев уже тогда оставался самым крупным региональным авторынком страны.

Автор:
Татьяна Гойденко

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