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Пять регионов формируют 63% рынка новых авто: Киев далеко впереди
За девять месяцев 2026 почти две трети продаж новых легковых автомобилей в Украине пришлись только на пять регионов. Крупнейшим рынком остается Киев, где с начала года было приобретено 16,8 тыс. новых машин.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".
На Киев, Киевскую, Днепропетровскую, Львовскую и Харьковскую области совокупно пришлось 63% всех продаж новых легковых автомобилей в Украине.
Абсолютным лидером стала столица - в январе-сентябре киевляне приобрели 16 791 новый автомобиль.
В Киевской области зарегистрировали 4983 новых легковушек, в Днепропетровской области — 3280, во Львовской области — 2723, в Харьковской области — 2651.
Таким образом, только на пяти крупнейших региональных рынках за девять месяцев приобрели более 30,4 тыс. новых автомобилей.
Какие автомобили покупают больше всего
В Киеве, Киевской и Харьковской областях популярной моделью стал компактный кроссовер Renault Duster.
На Днепропетровщине и Львовской области покупатели чаще всего выбирали Toyota RAV4.
Напомним, по итогам первого полугодия на эти же пять регионов также приходилось 63% продаж новых легковых автомобилей. Киев уже тогда оставался самым крупным региональным авторынком страны.