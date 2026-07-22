Где в Украине покупают больше новых автомобилей: рейтинг регионов

По итогам первого полугодия 2026 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. Именно на эти регионы пришлось 63% всех продаж новых легковых автомобилей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Продажа автомобилей в Украине

На эти пять регионов пришлось 63% всех продаж новых легковых автомобилей в Украине за первое полугодие.

Объемы регистраций новых легковых автомобилей в регионах выглядят так:

Киев – 11 484 новых автомобилей.

Киевская область – 3276 автомобилей.

Днепропетровская область – 2 273 автомобиля.

Харьковская область – 1 852 автомобиля.

Львовская область – 1810 автомобилей.

Самой популярной моделью на крупнейших региональных рынках Украины по итогам первого полугодия 2026 года стал компактный кроссовер Renault Duster, возглавивший рейтинг продаж.

Напомним, Украина исчерпала собственные запасы дешевого бензина. Дефицит горючего украинцам не грозит, но его поставки могут усложниться, а цены на АЗС поползут вверх в ближайшие дни.