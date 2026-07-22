Де в Україні купують найбільше нових автомобілів: рейтинг регіонів

За підсумками першого півріччя 2026 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Саме на ці регіони припало 63% усіх продажів нових легковиків.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".

Продажі нових авто в Україні

На ці п'ять регіонів припало 63% усіх продажів нових легкових автомобілів в Україні за перше півріччя.

Обсяги реєстрацій нових легковиків у регіонах виглядають так:

Київ – 11 484 нових автомобілів.

Київська область – 3 276 автомобілів.

Дніпропетровська область – 2 273 автомобілі.

Харківська область – 1 852 автомобілі.

Львівська область – 1 810 автомобілів.

Найпопулярнішою моделлю на найбільших регіональних ринках України за підсумками першого півріччя 2026 року став компактний кросовер Renault Duster, який очолив рейтинг продажів.

Нагадаємо, Україна вичерпала власні запаси дешевого бензину. Дефіцит пального українцям не загрожує, але його постачання може ускладнитися, а ціни на АЗС поповзуть вгору найближчими днями.