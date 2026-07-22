Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

+0,05

EUR

51,10

+0,00

Готівковий курс:

USD

44,75

44,65

EUR

51,35

51,15

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Де в Україні купують найбільше нових автомобілів: рейтинг регіонів

авто
Київ очолив рейтинг продажів нових легковиків у першому півріччі 2026 року

За підсумками першого півріччя 2026 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Саме на ці регіони припало 63% усіх продажів нових легковиків.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".

Продажі нових авто в Україні

На ці п'ять регіонів припало 63% усіх продажів нових легкових автомобілів в Україні за перше півріччя.

Обсяги реєстрацій нових легковиків у регіонах виглядають так:

  • Київ – 11 484 нових автомобілів. 
  • Київська область – 3 276 автомобілів. 
  • Дніпропетровська область – 2 273 автомобілі. 
  • Харківська область – 1 852 автомобілі. 
  • Львівська область – 1 810 автомобілів.

Найпопулярнішою моделлю на найбільших регіональних ринках України за підсумками першого півріччя 2026 року став компактний кросовер Renault Duster, який очолив рейтинг продажів.

Нагадаємо, Україна вичерпала власні запаси дешевого бензину. Дефіцит пального українцям не загрожує, але його постачання може ускладнитися, а ціни на АЗС поповзуть вгору найближчими днями.

Автор:
Ольга Опенько