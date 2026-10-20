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Самые популярные подержанные автомобили из США в Украине: какие модели выбирают украинцы

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Какие автомобили из США чаще покупают украинцы

За девять месяцев 2026 года украинцы приобрели 37 тысяч подержанных легковых автомобилей из США. Наибольшую долю импорта составляли бензиновые модели, а в рейтинге самых популярных авто первое место занял Ford Escape.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Укравтопром".

Самые популярные авто из США

Наибольшую долю среди приобретенных автомобилей составляли модели с бензиновыми двигателями – 53%. Еще 26% пришлось на электромобили, 14% – на гибриды. Доля дизельных авто составила 4%, а автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) – 3%.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк с начала года, составил 6,2 лет.

По количеству приобретенных автомобилей первое место занял Ford Escape – за девять месяцев украинцы приобрели 3721 такую машину.

В пятерку лидеров также вошли:

  1. Ford Escape – 3721 автомобиль;
  2. Tesla Model Y – 2935 автомобилей;
  3. Tesla Model 3 – 2715 автомобилей;
  4. BMW X3 – 2578 автомобилей;
  5. Nissan Rogue – 2466 автомобилей.

Таким образом, в рейтинге самых популярных подержанных автомобилей из США представлены как бензиновые модели, так и электромобили. В частности, Tesla Model Y и Tesla Model 3 заняли второе и третье места соответственно.

Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, доля электромобилей в этом сегменте сократилась с 87% до 53%.

Автор:
Ольга Опенько

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