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Найпопулярніші вживані авто зі США в Україні: які моделі обирають українці

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Які авто зі США найчастіше купують українці

За дев’ять місяців 2026 року українці придбали 37 тисяч вживаних легкових автомобілів зі США. Найбільшу частку імпорту становили бензинові моделі, а в рейтингу найпопулярніших авто перше місце посів Ford Escape. 

Як пише Dilo,  про це повідомляє "Укравтопром".

Найпопулярніші авто зі США

Найбільшу частку серед придбаних автомобілів становили моделі з бензиновими двигунами - 53%. Ще 26% припало на електромобілі, 14% - на гібриди. Частка дизельних авто становила 4%, а автомобілів із газобалонним обладнанням (ГБО) — 3%.

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк із початку року, становив 6,2 року.

За кількістю придбаних автомобілів перше місце посів Ford Escape - за дев’ять місяців українці придбали 3721 таку машину.

До п’ятірки лідерів також увійшли:

  1. Ford Escape - 3721 автомобіль;
  2. Tesla Model Y - 2935 автомобілів;
  3. Tesla Model 3 - 2715 автомобілів;
  4. BMW X3 - 2578 автомобілів;
  5. Nissan Rogue - 2466 автомобілів.

Таким чином, у рейтингу найпопулярніших вживаних автомобілів зі США представлені як бензинові моделі, так і електромобілі. Зокрема, Tesla Model Y та Tesla Model 3 посіли друге й третє місця відповідно.

Нагадаємо, у січні-вересні 2026 року українці придбали 9184 легкових автомобілі, ввезених із Китаю. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас частка електромобілів у цьому сегменті скоротилася з 87% до 53%.

Автор:
Ольга Опенько

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