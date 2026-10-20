Найпопулярніші вживані авто зі США в Україні: які моделі обирають українці

За дев’ять місяців 2026 року українці придбали 37 тисяч вживаних легкових автомобілів зі США. Найбільшу частку імпорту становили бензинові моделі, а в рейтингу найпопулярніших авто перше місце посів Ford Escape.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Укравтопром".

Найпопулярніші авто зі США

Найбільшу частку серед придбаних автомобілів становили моделі з бензиновими двигунами - 53%. Ще 26% припало на електромобілі, 14% - на гібриди. Частка дизельних авто становила 4%, а автомобілів із газобалонним обладнанням (ГБО) — 3%.

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк із початку року, становив 6,2 року.

За кількістю придбаних автомобілів перше місце посів Ford Escape - за дев’ять місяців українці придбали 3721 таку машину.

До п’ятірки лідерів також увійшли:

Ford Escape - 3721 автомобіль; Tesla Model Y - 2935 автомобілів; Tesla Model 3 - 2715 автомобілів; BMW X3 - 2578 автомобілів; Nissan Rogue - 2466 автомобілів.

Таким чином, у рейтингу найпопулярніших вживаних автомобілів зі США представлені як бензинові моделі, так і електромобілі. Зокрема, Tesla Model Y та Tesla Model 3 посіли друге й третє місця відповідно.

Нагадаємо, у січні-вересні 2026 року українці придбали 9184 легкових автомобілі, ввезених із Китаю. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас частка електромобілів у цьому сегменті скоротилася з 87% до 53%.