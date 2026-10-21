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П’ять регіонів формують 63% ринку нових авто: Київ далеко попереду
За дев’ять місяців 2026 року майже дві третини продажів нових легкових автомобілів в Україні припали лише на п’ять регіонів. Найбільшим ринком залишається Київ, де з початку року придбали 16,8 тис. нових машин.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".
На Київ, Київську, Дніпропетровську, Львівську та Харківську області сукупно припало 63% усіх продажів нових легковиків в Україні.
Абсолютним лідером стала столиця — у січні–вересні кияни придбали 16 791 новий автомобіль.
На Київщині зареєстрували 4983 нові легковики, у Дніпропетровській області — 3280, на Львівщині — 2723, у Харківській області — 2651.
Таким чином, лише у п’яти найбільших регіональних ринках за дев’ять місяців придбали понад 30,4 тис. нових автомобілів.
Які автомобілі купують найбільше
У Києві, Київській та Харківській областях найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер Renault Duster.
На Дніпропетровщині та Львівщині покупці найчастіше обирали Toyota RAV4.
Нагадаємо, за підсумками першого півріччя на ці ж п’ять регіонів також припадало 63% продажів нових легковиків. Київ уже тоді залишався найбільшим регіональним авторинком країни.