Российские дроны атаковали предприятие на Львовщине: ранены два человека

В ночь на среду российские войска атаковали предприятие в Жовковской общине Львовской области. В результате удара пострадали двое работников, а также зафиксированы повреждения жилищного сектора обломками беспилотника.

Как пишет Dilo, об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По словам руководителя ОВА, на предприятии вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный подразделениями ГСЧС. Двое работников получили травмы средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака произошла во время воздушной тревоги, продолжавшейся во Львовской области 21 октября с 03:33 до 03:58.

Кроме того, в результате падения обломков вражеского БПЛА в соседнем населенном пункте был частично поврежден частный жилой дом.

В здании выбиты окна, уничтожены двери, а рядом образовалась небольшая воронка. Среди жителей дома пострадавших нет.

Напомним, 16 октября российская атака повлекла за собой значительные разрушения ТРЦ "Экватор" в Ровно. ТРЦ прекратил работу после атаки российских дронов.