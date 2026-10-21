Російські дрони атакували підприємство на Львівщині: поранені двоє людей

У ніч на середу російські війська атакували підприємство у Жовківській громаді Львівської області. Внаслідок удару постраждали двоє працівників, а також зафіксовано пошкодження житлового сектору уламками безпілотника.

Як пише Dilo, про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами очільника ОВА, на підприємстві спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Двоє працівників отримали травми середньої важкості, їм надається необхідна медична допомога.

Атака відбулася під час повітряної тривоги, яка тривала у Львівській області 21 жовтня з 03:33 до 03:58.

Крім того, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у сусідньому населеному пункті було частково пошкоджено приватний житловий будинок.

У будівлі вибито вікна, понищено двері, а поруч утворилася невелика вирва. Серед мешканців будинку постраждалих немає.

Нагадаємо, 16 жовтня російська атака спричинила значні руйнування ТРЦ "Екватор" у Рівному. ТРЦ припинив роботу після атаки російських дронів.