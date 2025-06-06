Російські війська атакували промисловий об'єкт на Львівщині

Вночі 6 червня російські війська завдали удару по промисловому об'єкту у Дрогобицькому районі Львівської області.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

За його словами, ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

"Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі. Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго", - наголосив Козицький.

Голова ОДА додав, що системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, унаслідок обстрілу 6 червня на Київщині пошкоджено залізничні колії. Поїзди трипільського напрямку змінюють маршрут, а Kyiv City Express тимчасово підсилює сполучення у столиці.

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, у столиці через російську атаку четверо загиблих та 20 постраждалих (16 госпіталізували).

Також окупанти вдарили по Тернополю, пошкоджені промислові та інфраструктурні об'єкти. Постраждали 10 осіб, серед поранених - рятувальники. У місті зафіксували погіршення якості повітря. Крім сьогодні, РФ вдарила по Луцьку, Чернігову та Кременчуку.