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Российские войска атаковали промышленный объект во Львовской области

ГСЧС
Враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами/ГСЧС

Ночью 6 июня российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Дрогобычском районе Львовской области.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

По его словам, враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

"Повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе. Кроме того, в нескольких селах под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач. На месте уже работает аварийная бригада Львовоблэнерго", — подчеркнул Козицкий.

Глава ОГА добавил, что системы жизнеобеспечения Львовской области функционируют в штатном режиме.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, в результате обстрела 6 июня в Киевской области повреждены железнодорожные пути. Поезда трипольского направления меняют маршрут, а Kyiv City Express временно усиливает сообщение в столице.

В Киеве в результате вражеской атаки повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро. По информации городского головы Киева Виталия Кличко, в столице из-за российской атаки четверо погибших и 20 пострадавших (16 госпитализировали).

Также окупанты ударили по Тернополю, повреждены промышленные и инфраструктурные объекты. Пострадали 10 человек, среди раненых – спасатели. В городе зафиксировали ухудшение качества воздуха. Кроме сегодня, РФ ударила по Луцку, Чернигову и Кременчугу.

Автор:
Татьяна Бессараб