Бизнес увеличил уплату налогов на четверть: ГНС отчиталась о поступлениях в бюджет

Фото: Depositphotos

За январь-сентябрь в общий фонд государственного бюджета поступило 949,8 млрд грн налоговых платежей. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году это почти на 187,7 млрд грн больше (+24,6%). Налогоплательщикам на счета возмещено 131,2 млрд грн НДС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам, ГНС удалось выполнить план поступлений в январе – сентябре на 108,1%.

План сентября ГНС выполнила на 100,6%. В общей сложности в бюджет поступило 81,5 млрд грн. По сравнению с сентябрем 2024 года это больше на 14,8 млрд грн (+22,2%).

Поступления налогов и сборов, контролируемых ГНС:

  • налог на доходы физлиц – 30,0 млрд грн;
  • налог на прибыль предприятий – 7,8 млрд грн;
  • собран НДС – 40,1 млрд грн;
  • возмещение НДС – 15,0 млрд грн;
  • акцизный налог – 12,9 млрд грн;
  • рента – 4,4 млрд грн;
  • другие поступления – 1,3 млрд. гривен.

"Держим темп, несмотря на объективные сложности из-за разрушения врагом логистических цепей, постоянные атаки на предприятия. Ведь уплаченные налоги – это обороноспособность государства", – подчеркнула Карнаух.

Напомним, в сентябре Государственная налоговая служба запустила дашборд мониторинга налоговых поступлений общего фонда государственного бюджета.

Светлана Манько