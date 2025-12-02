Украинский бизнес замедлил оценки деловой активности на фоне энергетических рисков

Украинский бизнес в ноябре продемонстрировал сдержанные оценки своей экономической активности. Предприятия ощутили давление из-за частых обстрелов инфраструктуры, проблем с энергоснабжением, роста затрат и нехватки логистических возможностей. Вместе с тем, потребительский спрос и государственные инвестиции в восстановление оставались ключевыми факторами поддержки.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует ежемесячно рассчитываемый индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) от НБУ.

За исключением вынужденного перерыва в марте – мае 2022 года. В ноябре 2025 года ИОДА составил 49,4 по сравнению с 50,3 в октябре 2025 года, но был выше уровня ноября 2024 (47,2).

Предприятия торговли уже девятый месяц подряд оценили свои текущие экономические результаты положительно, в третий раз демонстрируя самый высокий оптимизм среди всех респондентов. Среди факторов, которые поддерживали уверенность, – оживленный потребительский спрос, постепенное замедление инфляции и широкий ассортимент товаров. В ноябре 2025 года секторальный индекс составил 53,8 по сравнению с 54,3 в октябре и 51,4 годом ранее.

Торговые компании продолжали ожидать роста товарооборота и объемов закупки товаров для продаж, одновременно несколько уменьшив оценки имеющихся запасов. Респонденты также прогнозировали дальнейшее понижение торговой маржи.

Предприятия строительства в ноябре оценили результаты своей текущей деятельности на уровне предыдущего месяца, поддерживаясь бюджетным финансированием строительства дорог и восстановления инфраструктуры, а также стабильным внутренним спросом. Секторальный индекс в ноябре составил 50,0 по сравнению с 53,3 в октябре и 43,6 годом ранее.

Строители прогнозировали рост объемов строительства и закупок сырья и материалов, хотя и с более медленными темпами. Из-за сезонного фактора ожидалось значительное сокращение объемов новых заказов. В то же время, оставались высокие планы по закупке услуг подрядчиков, что подкреплялось смягчением ограничений в доступности этих услуг и замедлением темпов роста их стоимости.

Предприятия сферы услуг в ноябре сохранили сдержанные оценки своих экономических перспектив, хотя их смягчили. Среди сдерживающих активность факторов отмечали ухудшение ситуации безопасности, перебои с энергоснабжением и усложнение логистики, что повышает затраты. Секторальный индекс в ноябре вырос до 49,1 по сравнению с 48,7 в октябре и 44,8 годом ранее.

Респонденты оценивали объем новых заказов на услуги более сдержанно, но уже третий месяц подряд ожидалось увеличение объемов предоставляемых услуг и объемов услуг, находящихся в процессе выполнения.

Предприятия промышленности в ноябре дали самые сдержанные оценки своей деятельности, отмечая усиление обстрелов, разрушение производственных мощностей, дефицит электроэнергии, рост производственных затрат и нехватку квалифицированных кадров. Секторальный индекс в ноябре составил 46,8 по сравнению с 48,8 в октябре и 46,7 годом ранее.

В отличие от предыдущего месяца промышленники ожидали уменьшения объемов производимой продукции и новых заказов, включая экспортные, а также сокращения объемов незавершенного производства. В то же время, ожидания относительно остатков готовой продукции оставались более оптимистичными.

Предприятия промышленности и строительства прогнозировали замедление темпов роста как цен поставщиков, так и цен на продукцию и услуги. В то же время торговые компании и предприятия сферы услуг ожидали сохранения высоких темпов удорожания товаров для продаж и собственной продукции или услуг, учитывая прогнозируемое ускорение роста закупочных цен.

Ситуация на рынке труда оставалась неустойчивой. Только предприятия торговли планировали увеличение численности работников. В промышленности, сфере услуг и строительстве руководители были настроены на сокращение персонала, наиболее ощутимо в промышленном секторе.

Справочно

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 ноября 2025 года и охватил 592 компании. Среди респондентов 43,6% представляли промышленность, 25,0% – сферу услуг, 25,3% – торговлю, 6,1% – строительство. По размеру предприятия делились так: 30,4% – большие, 28,7% – средние, 40,9% – малые.

Что касается внешнеэкономической деятельности, 34,0% опрошенных предприятий осуществляют как экспорт, так и импорт, 9,8% – только экспорт, 17,2% – только импорт, а 39,0% – не проводят внешнеэкономические операции.

Результаты опроса отражают мнение руководителей предприятий и не являются официальной оценкой Национального банка.

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) является инструментом оперативной оценки и мониторинга экономических тенденций. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора по изменению показателей их деятельности по сравнению с предыдущим месяцем.

На основе ответов респондентов формируются как секторальные индексы каждого сектора экономики, так и композитный индекс, отражающий общее состояние экономики за месяц. Значение индекса на уровне 50 считается нейтральным; показатели выше 50 свидетельствуют о положительных ожиданиях.