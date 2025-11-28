Финансовый сектор остается устойчивым, но руководители прогнозируют возможные риски – опрос НБУ

Финансовый сектор остается устойчивым, но баланс оценок ухудшился до 2024 года. Война в Россию, коррупция и работа правоохранительных органов названы главными источниками системных рисков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Системные риски финансового сектора

По результатам опроса руководителей крупнейших финансовых учреждений оценка текущего состояния сектора за последние шесть месяцев несколько ухудшилась: баланс ответов вернулся к уровню 2024 года.

В то же время, большинство респондентов не заметили существенных изменений в финансовом секторе за последнее полугодие и не ожидают их в следующие шесть месяцев. Однако доля прогнозирующих ухудшение состояния сектора увеличилась вдвое - с 15% в мае до 32% в ноябре.

Средний уровень системных рисков в финансовом секторе остается умеренно высоким, а его устойчивость к значительным негативным событиям оценивается как средняя или высокая. В то же время, ни один респондент не дал оценку "очень высокая", и впервые с 2022 года отдельные руководители отметили чрезвычайно низкую устойчивость сектора к серьезным неблагоприятным событиям.

Война с Россией продолжает оставаться основным источником системных рисков. На второе место по уровню угроз поднялся риск коррупции, а в тройку основных факторов попала деятельность правоохранительных органов и судебной системы, говорится в сообщении.

Большинство руководителей финансовых учреждений (свыше 60%) считают, что риск-аппетит сектора за последние шесть месяцев остался неизменным, тогда как около четверти отметили его повышение.

Справка:

Опрос о системных рисках финансового сектора проводится Национальным банком Украины дважды в год и исследует восприятие крупнейшими банками и небанковскими финансовыми учреждениями текущих и потенциальных рисков для финансового сектора. Его результаты отражают оценку топ-менеджерами состояния сектора за прошедшие шесть месяцев и ожидания на следующие полгода.

Ноябрьский опрос 2025 проходил с 6 по 21 число с участием руководителей 22 банков, 10 страховщиков и двух инвестиционных компаний. Все ответы респондентов имели одинаковый вес независимо от размера учреждения или доли на рынке.

Представленные данные основываются исключительно на оценках участников и могут отличаться от официальной оценки рисков финансовой системы, осуществленной Национальным банком Украины.

