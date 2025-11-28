Запланована подія 2

Фінансовий сектор залишається стійким, але керівники прогнозують можливі ризики - опитування НБУ

Системні ризики фінансового сектору / НБУ

Фінансовий сектор залишається стійким, але баланс оцінок погіршився до рівня 2024 року. Війна з Росією, корупція та робота правоохоронних органів названі головними джерелами системних ризиків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Системні ризики фінансового сектору

За результатами опитування керівників найбільших фінансових установ, оцінка поточного стану сектору за останні шість місяців дещо погіршилася: баланс відповідей повернувся до рівня 2024 року.

Водночас більшість респондентів не помітили суттєвих змін у фінансовому секторі за останнє півріччя і не очікують їх у наступні шість місяців. Проте частка тих, хто прогнозує погіршення стану сектору, збільшилася удвічі - з 15% у травні до 32% у листопаді.

Середній рівень системних ризиків у фінансовому секторі залишається помірно високим, а його стійкість до значних негативних подій оцінюється як середня або висока. Водночас жоден респондент не дав оцінку "дуже висока", і вперше з 2022 року окремі керівники відзначили надзвичайно низьку стійкість сектору до серйозних несприятливих подій.

Війна з Росією продовжує залишатися головним джерелом системних ризиків. На друге місце за рівнем загроз піднявся ризик корупції, а до трійки основних факторів потрапила діяльність правоохоронних органів та судової системи, йдеться в повідомленні.

Більшість керівників фінансових установ (понад 60%) вважають, що ризик-апетит сектору за останні шість місяців залишився незмінним, тоді як близько чверті відзначили його підвищення.

Довідково:

Опитування про системні ризики фінансового сектору проводиться Національним банком України двічі на рік і досліджує сприйняття найбільшими банками та небанківськими фінансовими установами поточних та потенційних ризиків для фінансового сектору. Його результати відображають оцінку топменеджерами стану сектору за минулі шість місяців та очікування на наступні пів року.

Листопадове опитування 2025 року проходило з 6 по 21 число за участю керівників 22 банків, 10 страховиків та двох інвестиційних компаній. Всі відповіді респондентів мали однакову вагу, незалежно від розміру установи чи частки на ринку.

Представлені дані ґрунтуються виключно на оцінках учасників і можуть відрізнятися від офіційної оцінки ризиків фінансової системи, здійсненої Національним банком України.

Нагадаємо, понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. 

Автор:
Ольга Опенько