В Украине увеличилось количество операций, подпадающих под финмониторинг

Более 1,4 млн сообщений о подлежащих финмониторингу финансовых операциях поступило в Государственную службу финансового мониторинга за три квартала 2025 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Подавляющее большинство – 83% сообщений – касаются пороговых операций. В общей сложности 794 материала на сумму 150,46 млрд грн были переданы в правоохранительные органы для расследования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что после затишья в первый год полномасштабных сообщений, подпадающих под финмониторинг, год к году только увеличивается: только в 2024 году объем их объем вырос сразу на 22%. В этом году в среднем ежемесячно поступает около 160 тысяч сообщений.

99% сообщений от банков

По данным аналитиков, подавляющее большинство сообщений – 99% – от банков: 1,42 млн отчетов. Небанковские учреждения передали еще около 15 тысяч.

Основная масса сообщений касается пороговых финансовых операций – более 1,18 млн (83%). Подозрительных операций значительно меньше – около 243 тысяч (17%). Остальные — это сообщения, отправленные в ответ на запросы об отслеживании, а также комбинированные отчеты, которые одновременно касаются и пороговых, и подозрительных операций.

В "Опендатаботе" подчеркивают, что хотя количество материалов, направляемых в милицию, почти не изменилось, сумма подозрительных операций по ним выросла почти втрое. Так, 794 материала на общую сумму 150,46 млрд грн было передано в правоохранительные органы.

Кого загрузили работой

Больше всего Госфинмониторинг загрузил работой Бюро экономической безопасности Украины: в них направлено более трети материалов по всему объему на общую сумму 99,3 млрд грн. К остальным правоохранителям пошли сообщения на более скромные суммы:

Национальная полиция - 230 материалов на сумму 36,7 млрд грн

СБУ было передано 120 материалов на 8,2 млрд грн,

ГБР - 71 материал на 3,1 млрд грн

НАБУ - 67 материалов на 1,3 млрд грн

Офис генерального прокурора получил 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд. грн.

По запросу "Опендатабота" в Госфинмониторинге добавили, что в этом году только за октябрь в правоохранительные органы было направлено 208 материалов на почти 80 млрд грн — это уже больше, чем за весь прошлый год. Произошли значительные сдвиги и по делам о налоговых правонарушениях: с начала года передано 300 материалов, в которых говорится об операциях с признаками налоговых правонарушений более чем на 157 млрд грн. Для понимания масштаба: это в 14 раз больше, чем в прошлом.

"За 10 месяцев 2025 года мы передали в правоохранительные органы более тысячи материалов на свыше 230 млрд грн подозрительных операций, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Для этого нами были проанализированы транзакции на сумму свыше 1 трлн грн. В прошлом году процент инициативно переданных материалов составлял. схемы, которые работали годами. Сейчас работаем над внедрением в работу искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать процессы анализа финансовых данных», — комментирует председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

Что проверяет Госфинмониторинг

Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.

Пороговые финоперации — те, сумма в которых равна или превышает 400 тыс. грн и имеет хотя бы один из приведенных признаков: проявление сепаратизма/терроризма, риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности, дистанционное отмывание средств терроризма, много наличных в обращении и ненадлежащих.

Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств в обслуживающем человеке банке. На это может влиять поведение личности, несоответствие предоставленной информации и другие факторы.

Напомним, за первые полгода банки закрыли более полумиллиона счетов по статье финансового мониторинга в рамках борьбы с так называемыми "дропами" – людьми, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета в дальнейшем используются как "транзитные" для перевода и "отмывания" незаконных средств.