Финансовый рынок сократился: восемь компаний покинули сектор в июне

В июне количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось с 820 до 812. Количество банковских учреждений осталось неизменным — 60.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Обзор финансового рынка Украины

В июне 2025 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось с 820 до 812 учреждений. В то же время, количество банков осталось неизменным — 60.

По состоянию на 1 июля 2025 г. на рынке небанковских финансовых услуг работают:

432 финансовых компании (против 438 в июне);

52 страховщика non-life и 10 страховщиков life-сегмента — без изменений;

1 страховщик со особым статусом;

105 ломбардов (на один меньше, чем в предыдущем месяце);

93 кредитных союза (было 96);

1 лизингодатель (без изменений);

44 страховых брокера (ранее было 43);

74 коллекторских компании (на одну больше, чем в июне).

Количество банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (40) за месяц не изменилось.

На платежном рынке функционирует:

15 платежных систем, созданных резидентами, включая государственные (без изменений);

12 международных платежных систем - по сравнению с 14 месяцем ранее.

В то же время рынок поставщиков финансовых платежных услуг не изменился.

18 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк – эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (было 50) и 31 технологический оператор платежных услуг (без изменений).

Напомним, НБУ обнародовал для обсуждения проект постановления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".