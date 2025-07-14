- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Финансовый рынок сократился: восемь компаний покинули сектор в июне
В июне количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось с 820 до 812. Количество банковских учреждений осталось неизменным — 60.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Обзор финансового рынка Украины
В июне 2025 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось с 820 до 812 учреждений. В то же время, количество банков осталось неизменным — 60.
По состоянию на 1 июля 2025 г. на рынке небанковских финансовых услуг работают:
- 432 финансовых компании (против 438 в июне);
- 52 страховщика non-life и 10 страховщиков life-сегмента — без изменений;
- 1 страховщик со особым статусом;
- 105 ломбардов (на один меньше, чем в предыдущем месяце);
- 93 кредитных союза (было 96);
- 1 лизингодатель (без изменений);
- 44 страховых брокера (ранее было 43);
- 74 коллекторских компании (на одну больше, чем в июне).
Количество банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (40) за месяц не изменилось.
На платежном рынке функционирует:
- 15 платежных систем, созданных резидентами, включая государственные (без изменений);
- 12 международных платежных систем - по сравнению с 14 месяцем ранее.
В то же время рынок поставщиков финансовых платежных услуг не изменился.
- 18 платежных учреждений;
- 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
- один банк – эмитент электронных денег;
- один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (было 50) и 31 технологический оператор платежных услуг (без изменений).
Напомним, НБУ обнародовал для обсуждения проект постановления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".