Український бізнес уповільнив оцінки ділової активності на тлі енергетичних ризиків

Український бізнес у листопаді продемонстрував стримані оцінки своєї економічної активності. Підприємства відчули тиск через часті обстріли інфраструктури, проблеми з енергопостачанням, зростання витрат і брак логістичних можливостей. Разом із тим споживчий попит та державні інвестиції у відновлення залишалися ключовими факторами підтримки.

Як пише Delo.ua, про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні – травні 2022 року.

У листопаді 2025 року ІОДА становив 49,4 порівняно з 50,3 у жовтні 2025 року, але був вищий за рівень листопада 2024 року (47,2).

Підприємства торгівлі вже дев’ятий місяць поспіль оцінили свої поточні економічні результати позитивно, втретє поспіль демонструючи найвищий оптимізм серед усіх респондентів. Серед факторів, що підтримували впевненість, — жвавий споживчий попит, поступове сповільнення інфляції та широкий асортимент товарів. У листопаді 2025 року секторальний індекс становив 53,8 порівняно з 54,3 у жовтні та 51,4 роком раніше.

Торговельні компанії продовжували очікувати зростання товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу, водночас трохи зменшивши оцінки наявних запасів. Респонденти також прогнозували подальше зниження торговельної маржі.

Підприємства будівництва у листопаді оцінили результати своєї поточної діяльності на рівні попереднього місяця, підтримуючись бюджетним фінансуванням на будівництво доріг і відновлення інфраструктури, а також стабільним внутрішнім попитом. Секторальний індекс у листопаді становив 50,0 порівняно з 53,3 у жовтні та 43,6 роком раніше.

Будівельники прогнозували зростання обсягів будівництва і закупівель сировини та матеріалів, хоч і з повільнішими темпами. Через сезонний фактор очікувалося значне скорочення обсягів нових замовлень. Водночас залишалися високі плани щодо закупівлі послуг підрядників, що підкріплювалося пом’якшенням обмежень у доступності цих послуг та сповільненням темпів зростання їх вартості.

Підприємства сфери послуг у листопаді зберегли стримані оцінки своїх економічних перспектив, хоча дещо їх пом’якшили. Серед факторів, що стримували активність, зазначали погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням та ускладнення логістики, що підвищує витрати. Секторальний індекс у листопаді зріс до 49,1 порівняно з 48,7 у жовтні та 44,8 роком раніше.

Респонденти оцінювали обсяг нових замовлень на послуги більш стримано, водночас вже третій місяць поспіль очікувалося збільшення обсягів наданих послуг та обсягів послуг, що перебувають у процесі виконання.

Підприємства промисловості у листопаді надали найстриманіші оцінки своєї діяльності, відзначаючи посилення обстрілів, руйнування виробничих потужностей, дефіцит електроенергії, зростання виробничих витрат та брак кваліфікованих кадрів. Секторальний індекс у листопаді становив 46,8 порівняно з 48,8 у жовтні та 46,7 роком раніше.

На відміну від попереднього місяця промисловці очікували зменшення обсягів виготовленої продукції та нових замовлень, включно з експортними, а також скорочення обсягів незавершеного виробництва. Водночас очікування щодо залишків готової продукції залишалися більш оптимістичними.

Підприємства промисловості та будівництва прогнозували сповільнення темпів зростання як цін постачальників, так і власних цін на продукцію та послуги. Натомість торговельні компанії та підприємства сфери послуг очікували збереження високих темпів здорожчання товарів для продажу та власної продукції чи послуг, враховуючи прогнозоване прискорення зростання закупівельних цін.

Ситуація на ринку праці залишалася нестійкою. Лише підприємства торгівлі планували збільшення чисельності працівників. У промисловості, сфері послуг та будівництві керівники були налаштовані на скорочення персоналу, найвідчутніше — у промисловому секторі.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 листопада 2025 року та охопило 592 компанії. Серед респондентів 43,6% представляли промисловість, 25,0% - сферу послуг, 25,3% - торгівлю, 6,1% - будівництво. За розміром підприємства поділялися так: 30,4% - великі, 28,7% - середні, 40,9% - малі.

Щодо зовнішньоекономічної діяльності, 34,0% опитаних підприємств здійснюють як експорт, так і імпорт, 9,8% - лише експорт, 17,2% - лише імпорт, а 39,0% - не проводять зовнішньоекономічних операцій.

Результати опитування відображають думку керівників підприємств і не є офіційною оцінкою Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) є інструментом оперативної оцінки та моніторингу економічних тенденцій. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору щодо змін показників їхньої діяльності порівняно з попереднім місяцем.

На основі відповідей респондентів формуються як секторальні індекси для кожного сектору економіки, так і композитний індекс, що відображає загальний стан економіки за місяць. Значення індексу на рівні 50 вважається нейтральним; показники вище 50 свідчать про позитивні очікування.