Банки України в липні видали іпотечних кредитів на 1,6 млрд грн: в яких регіонах найбільше

У липні банки України видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн. З них 508 кредитів на суму 961,5 млн грн надано на первинному ринку нерухомості. 143 з них на 275,6 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. На вторинному ринку нерухомості — 363 кредити на 646,7 млн грн.

Як пише Delo.ua про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування.

Середньозважена ефективна ставка склала 8,05% річних на первинному ринку та 9,15% на вторинному. Якість іпотечного портфеля залишається високою, а частка непрацюючих кредитів – на рівні 15%.

Найбільше іпотечних кредитів у липні видали в таких регіонах:

Київська область — 326 договорів на 623,2 млн грн (38,8% від загального обсягу);

місто Київ — 128 договорів на 277,8 млн грн;

Львівська область — 62 договори на 124,3 млн грн;

Вінницька область — 48 договорів на 82,3 млн грн;

Івано-Франківська область — 46 договорів на 76,1 млн грн.

В опитуванні взяли участь 39 банків, що представляють понад 95% від загального валового іпотечного портфеля. Нові іпотечні кредити видали 13 банків.

Нагадаємо, у червні цього року було оформлено 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн.