Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,90

48,74

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Банки України в липні видали іпотечних кредитів на 1,6 млрд грн: в яких регіонах найбільше

жінка, документи, ноутбук
У липні банки України видали 871 іпотечний кредит. / Freepik

У липні банки України видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн. З них 508 кредитів на суму 961,5 млн грн надано на первинному ринку нерухомості. 143 з них на 275,6 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. На вторинному ринку нерухомості — 363 кредити на 646,7 млн грн.

Як пише Delo.ua про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування.

Середньозважена ефективна ставка склала 8,05% річних на первинному ринку та 9,15% на вторинному. Якість іпотечного портфеля залишається високою, а частка непрацюючих кредитів – на рівні 15%.

Найбільше іпотечних кредитів у липні видали в таких регіонах:

  • Київська область — 326 договорів на 623,2 млн грн (38,8% від загального обсягу); 
  • місто Київ — 128 договорів на 277,8 млн грн; 
  • Львівська область — 62 договори на 124,3 млн грн; 
  • Вінницька область — 48 договорів на 82,3 млн грн; 
  • Івано-Франківська область — 46 договорів на 76,1 млн грн.

В опитуванні взяли участь 39 банків, що представляють понад 95% від загального валового іпотечного портфеля. Нові іпотечні кредити видали 13 банків.

Нагадаємо, у червні цього року було оформлено 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук