Кредити на житло: де в Україні видано найбільше іпотек за червень

Українські банки продовжують активно видавати іпотечні кредити. У червні цього року було оформлено 694 кредити на загальну суму 1,3 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ, посилаючись на дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування.

Результати опитування:

Згідно з опитуванням, більшість кредитів було видано на купівлю житла на первинному ринку.

397 кредитів на 736,8 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 109 на 196,5 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;

297 кредитів на 536,4 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;

середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,85% на вторинному ринку;

якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.

Регіональний розподіл

у Київській області (244 договори на загальну суму 463,0 млн грн, або 36,4% від загального обсягу);

у місті Києві (126 договорів на 257,7 млн грн);

у Львівській області (41 договір на 80,6 млн грн);

в Івано-Франківській області (32 договори на 57,3 млн грн);

у Вінницькій області (30 договорів на 47,4 млн грн).

Загалом в опитуванні взяли участь 39 банків, з яких 14 повідомили про видачу нових іпотечних кредитів.

В НБУ нагадали, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.

Раніше Delo.ua писало про нову стратегію розвитку "єОселі", де передбачаються масштабні зміни. Серед ключових новацій – зменшення вартості субсидії і посилення вимог до наявності житла. Також планується зменшити перший внесок для претендентів та обмежити максимальну площу житла у кредит.

Водночас стало відомо, що іпотека "єОселя" обвалилась на вторинному ринку житла і це вплинуло на видачу кредитів.

Також повідомлялось про те, що у регіональному розрізі від видачі іпотечних кредитів найбільше виграє лише один регіон.