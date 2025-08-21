Кредиты на жилье: где в Украине выдано больше всего ипотек за июнь

Украинские банки продолжают активно выдавать ипотечные кредиты. В июне этого года было оформлено 694 кредита на общую сумму 1,3 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ, ссылаясь на данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Результаты опроса:

Согласно опросу, большинство кредитов было выдано на покупку жилья на первичном рынке.

397 кредитов на 736,8 млн. грн. предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 109 на 196,5 млн. грн. – под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;

297 кредитов на 536,4 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;

средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном рынке;

качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.

Региональное распределение

в Киевской области (244 договора на общую сумму 463,0 млн. грн., или 36,4% от общего объема);

в Киеве (126 договоров на 257,7 млн грн);

во Львовской области (41 договор на 80,6 млн. грн.);

в Ивано-Франковской области (32 договора на 57,3 млн. грн.);

в Винницкой области (30 договоров на 47,4 млн. грн).

Всего в опросе приняло участие 39 банков, из которых 14 сообщили о выдаче новых ипотечных кредитов.

В НБУ напомнили, что Совет по финансовой устойчивости одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья.

Ранее Delo.ua писало о новой стратегии развития "єОселі", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и ужесточение требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.

В то же время стало известно, что ипотека "єОселя" обвалилась на вторичном рынке жилья и это повлияло на выдачу кредитов.

Также сообщалось о том, что в региональном разрезе от выдачи ипотечных кредитов больше всего выигрывает только один регион.