Кредиты на жилье: где в Украине выдано больше всего ипотек за июнь
Украинские банки продолжают активно выдавать ипотечные кредиты. В июне этого года было оформлено 694 кредита на общую сумму 1,3 млрд грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ, ссылаясь на данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
Результаты опроса:
Согласно опросу, большинство кредитов было выдано на покупку жилья на первичном рынке.
- 397 кредитов на 736,8 млн. грн. предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 109 на 196,5 млн. грн. – под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
- 297 кредитов на 536,4 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
- средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном рынке;
- качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.
Региональное распределение
- в Киевской области (244 договора на общую сумму 463,0 млн. грн., или 36,4% от общего объема);
- в Киеве (126 договоров на 257,7 млн грн);
- во Львовской области (41 договор на 80,6 млн. грн.);
- в Ивано-Франковской области (32 договора на 57,3 млн. грн.);
- в Винницкой области (30 договоров на 47,4 млн. грн).
Всего в опросе приняло участие 39 банков, из которых 14 сообщили о выдаче новых ипотечных кредитов.
В НБУ напомнили, что Совет по финансовой устойчивости одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья.
Ранее Delo.ua писало о новой стратегии развития "єОселі", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и ужесточение требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.
В то же время стало известно, что ипотека "єОселя" обвалилась на вторичном рынке жилья и это повлияло на выдачу кредитов.
Также сообщалось о том, что в региональном разрезе от выдачи ипотечных кредитов больше всего выигрывает только один регион.