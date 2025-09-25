Банки Украины в июле выдали ипотечных кредитов на 1,6 млрд грн: в каких регионах больше всего

В июле банки Украины выдали 871 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн. Из них 508 кредитов на сумму 961,5 млн грн. предоставлено на первичном рынке недвижимости. 143 из них на 275,6 млн грн – под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. На вторичном рынке недвижимости — 363 кредита на 646,7 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,05% годовых на первичном рынке и 9,15% на вторичном. Качество ипотечного портфеля остается высоким, а доля неработающих кредитов – на уровне 15%.

Больше ипотечных кредитов в июле выдали в следующих регионах:

Киевская область - 326 договоров на 623,2 млн грн (38,8% от общего объема);

город Киев - 128 договоров на 277,8 млн грн;

Львовская область - 62 договора на 124,3 млн грн;

Винницкая область - 48 договоров на 82,3 млн грн;

Ивано-Франковская область - 46 договоров на 76,1 млн грн.

В опросе приняли участие 39 банков, представляющих более 95% общего валового ипотечного портфеля. Новые ипотечные кредиты выдали 13 банков.

Напомним, в июне этого года было оформлено 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн.