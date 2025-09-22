"єОселя": цьогоріч українці отримали пільгових іпотек на 9,4 млрд грн

З початку 2025 року українці оформили 5 130 пільгових іпотечних кредитів у межах програми “єОселя” на загальну суму 9,4 млрд грн. Минулого тижня було видано 186 кредитів на суму 340,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Про пільгову іпотеку

Минулого тижня в рамках програми "єОселя" українці отримали 186 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 340,4 млн грн. Кредити під 3% річних отримали 69 військовослужбовців та працівників сектору безпеки, 12 медиків, 8 педагогів та 3 науковці. Кредити під 7% отримали 65 українців без власного житла, 21 внутрішньо переміщена особа та 8 ветеранів.

Найбільше кредитів минулого тижня видано у Київській області (56), місті Києві (54) та Івано-Франківській області (16). Що стосується типу нерухомості, 93 кредити надано на житло первинного ринку, з яких 31 – на об’єкти на стадії будівництва, а 62 – на вторинне житло.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на загальну суму 33,5 млрд грн.

Довідково:

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року набула чинності постанова уряду про розширення можливостей державної іпотечної програми "єОселя". Тепер внутрішньо переміщені особи та громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях, зможуть отримати додаткову підтримку при купівлі житла. Держава покриватиме 70% першого внеску та щомісячних виплат протягом першого року, а також компенсуватиме витрати на оформлення іпотеки.