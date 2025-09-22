"єОселя": в этом году украинцы получили льготных ипотек на 9,4 млрд грн

С начала 2025 года украинцы оформили 5 130 льготных ипотечных кредитов в рамках программы "єОселя" на общую сумму 9,4 млрд грн. На прошлой неделе было выдано 186 кредитов на сумму 340,4 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

О льготной ипотеке

На прошлой неделе в рамках программы "єОселя" украинцы получили 186 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 340,4 млн грн. Кредиты под 3% годовых получили 69 военнослужащих и работников сектора безопасности, 12 медиков, 8 педагогов и 3 ученых. Кредиты под 7% получили 65 украинцев без собственного жилья, 21 внутренне перемещенное лицо и 8 ветеранов.

Больше кредитов на прошлой неделе выдано в Киевской области (56), городе Киеве (54) и Ивано-Франковской области (16). Что касается типа недвижимости, 93 кредита предоставлены на жилье первичного рынка, из которых 31 – на объекты на стадии строительства, а 62 – на вторичное жилье.

От старта программы в октябре 2022 года было выдано 19970 кредитов на общую сумму 33,5 млрд грн.

Справка:

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и на создание благоприятных условий для развития производства.

Программа реализуется Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилло". Банками-партнерами "єОсели" являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Напомним, 10 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства о расширении возможностей государственной ипотечной программы "єОселя". Теперь внутренне перемещенные лица и граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях, смогут получить дополнительную поддержку при покупке жилья. Государство будет покрывать 70% первого взноса и ежемесячных выплат в течение первого года, а также компенсировать расходы по оформлению ипотеки.