В 2026 году более трех четвертей банков планируют нарастить кредитование: прогноз на первый квартал

Банковский сектор Украины демонстрирует стойкость и веру в экономическое восстановление. Согласно результатам свежего "Опроса об условиях банковского кредитования", более трех четвертей финучреждений планируют активно расширять финансирование бизнеса на протяжении 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Оптимистические настроения

Настроения банкиров по кредитованию домохозяйств сейчас самые оптимистичные с начала 2021 года. Это значит, что получить средства на потребительские нужды или новое жилье станет проще.

"Банки сохранили оптимистичные настроения по развитию кредитования: более трех четвертей из них планируют увеличить кредитование бизнеса, а баланс ответов о росте объемов кредитования домохозяйств стал самым высоким с начала 2021 года", - свидетельствуют данные опроса.

Прогноз на I квартал 2026 года

В первые три месяца 2026 года банки ожидают роста спроса как на ипотечные, так и на потребительские кредиты. Долговая нагрузка предприятий респонденты оценили как среднюю, домохозяйств – как низкую.

Конкуренция между банками и достаточная капитализация привели к определенному смягчению кредитных стандартов для бизнеса. В январе – марте банки и дальше планируют смягчать кредитные стандарты, в частности для ипотеки и потребительских ссуд.

Как отметили в НБУ, смягчение стандартов для потребительских ссуд длится уже три года подряд. Кроме того, уровень одобрения заявок на потребительские кредиты вырос, а на ипотеку не изменился.

В первые три месяца 2026 года респонденты ожидают усиления прежде всего риска ликвидности и кредитного риска.

Справочно

Опрос об условиях банковского кредитования проводился с 12 декабря 2025 по 09 января 2026 среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили 26 финучреждений с долей 96% активов банковской системы.

Напомним, с 27 января 2026 года вступили в силу новые требования НБУ по управлению рисками в банках и банковских группах.