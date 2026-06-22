Зарплатний міраж: "Росстат" прозвітував про зростання доходів росіян

У Росії масований перерозподіл фінансових і людських ресурсів на користь військово-промислового комплексу штучно "перегрів" окремі сегменти ринку праці, одночасно "знекровивши" цивільне виробництво.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що"Росстат" звітує про зростання середньої номінальної зарплати у РФ до 1 460 доларів у першому кварталі 2026 року. Офіційне пояснення стандартне: планова індексація в бюджетному секторі та конкурентне підвищення окладів на великих підприємствах в умовах рекордно низького безробіття у 2,2%.

У розвідці зауважують, що проблема в тому, що ці цифри мають мало спільного з реальністю, яку фіксує сам же російський банківський сектор.

Так, Сбербанк, спираючись на транзакційний моніторинг, оцінює медіанну зарплату вдвічі скромніше: 900 доларів. Розрив між офіційною середньою та реальною медіанною зарплатою у 560 доларів пояснюється просто: надзвичайно висока концентрація доходів у секторах, безпосередньо пов’язаних з ВПК, фінансами та сировинними галузями, статистично «тягне» загальний середній показник угору, ховаючи за ним стагнацію в усіх інших.

Найповільніше зростання демонструють саме ті галузі, де зосереджена більшість найманих працівників. У рибальстві, вугільній промисловості, автомобілебудуванні, деревообробці та залізничних перевезеннях зарплати виросли лише на 6%, залишившись на рівні 1 091 долара. Ще гірше в легкій промисловості: виробництво одягу дає в середньому 791 долар, охорона здоров’я – 764 долари, освіта – 737 доларів.

Показовим індикатором того, куди рухається цивільна економіка РФ, стало рішення компанії Gloria Jeans, найбільшого виробника й ритейлера одягу в країні. На початку червня компанія оголосила про повну ліквідацію власних виробничих потужностей. Офіційна причина: неможливість укомплектувати виробництво персоналом.

У розвідці підкреслюють, що кількість відкритих вакансій в Росії скоротилася за перший квартал на 20–25%, тоді як кількість резюме зросла на 34%. Бізнес припинив набирати нових людей, зосередившись виключно на утриманні тих, хто вже є. Нікуди дітися: підприємства змушені підвищувати зарплати швидше за зростання продуктивності праці, що безпосередньо скорочує рентабельність і відбиває будь-яке бажання інвестувати в модернізацію.

"Масований перерозподіл фінансових і людських ресурсів на користь ВПК штучно перегрів окремі сегменти ринку праці, одночасно знекровивши цивільне виробництво", - підсумовують у відомстві.

Нагадаємо, Росія зіткнулася із гострим дефіцитом робочої сили, який роками обмежуватиме її економічний розвиток. Головними причинами кадрового голоду стали масштабні втрати у війні проти України, масова еміграція та загальне старіння населення.