Прибыль Lamborghini в первом полугодии упала из-за пошлин и геополитической нестабильности

Операционная прибыль итальянского производителя суперкаров Lamborghini по итогам первого полугодия снизилась более чем на 8%. Это отражает общую уязвимость люксового автосектора из-за введенных пошлин и конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

За первые шесть месяцев года операционная прибыль принадлежащего концерну Volkswagen бренда составила €395 млн ($450 млн) против €431 млн за аналогичный период прошлого года. Операционная рентабельность компании снизилась с 26,5% до 22,7%.

Финансовый директор Lamborghini Паоло Пома отметил, что на результаты негативно отразилось прошлогоднее повышение пошлин в США и неблагоприятные колебания валютных курсов.

Рекордная выручка на фоне падения поставок

Несмотря на всеобщее снижение прибыли, компания зафиксировала рост дохода:

Выручка: выросла на 7,4% — до €1,74 млрд, что стало рекордным показателем в истории бренда.

Объем поставок: сократился на 4,6% — до 5422 автомобилей по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Состояние рынка: рынок роскошных автомобилей в целом сократился на 7,7% из-за американских пошлин на импорт машин и запчастей, геополитическую нестабильность и слабый спрос в Китае.

Генеральный директор компании Стефан Винкельман подчеркнул, что даже при высокой волатильности на мировых рынках Lamborghini демонстрирует устойчивость.

Общее ухудшение ситуации в автоиндустрии сказывается и на материнском концерне: в начале июля Volkswagen упразднил целевой показатель роста продаж после падения операционной прибыли во втором квартале на 9,5%.

Напомним, германский автоконцерн Volkswagen существенно снизил свой годовой прогноз доходов на фоне резкого падения продаж в Китае. Это усиливает давление на руководство компании, пытающееся реализовать масштабную программу экономии и сокращения штата.