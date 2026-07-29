Прибуток Lamborghini у першому півріччі впав через мита та геополітичну нестабільність

Операційний прибуток італійського виробника суперкарів Lamborghini за підсумками першого півріччя знизився на понад 8%. Це відображає загальну вразливість люксового автосектору через запроваджені мита та конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За перші шість місяців року операційний прибуток бренду, що належить концерну Volkswagen, становив €395 млн ($450 млн) проти €431 млн за аналогічний період минулого року. Операційна рентабельність компанії знизилася з 26,5% до 22,7%.

Фінансовий директор Lamborghini Паоло Пома зазначив, що на результати негативно вплинуло торішнє підвищення мит у США та несприятливі коливання валютних курсів.

Рекордний виторг на тлі падіння постачань

Попри загальне зниження прибутку, компанія зафіксувала зростання доходу:

Виторг: зріс на 7,4% — до €1,74 млрд, що стало рекордним показником в історії бренду.

Обсяг постачань: скоротився на 4,6% — до 5 422 автомобілів порівняно з першим півріччям минулого року.

Стан ринку: ринок розкішних авто в цілому скоротився на 7,7% через американські мита на імпорт машин і запчастин, геополітичну нестабільність та слабкий попит у Китаї.

Генеральний директор компанії Стефан Вінкельман підкреслив, що навіть за умов високої волатильності на світових ринках Lamborghini демонструє стійкість.

Загальне погіршення ситуації в автоіндустрії позначається і на материнському концерні: на початку липня Volkswagen скасував цільовий показник зростання продажів після падіння операційного прибутку у другому кварталі на 9,5%.

Нагадаємо, німецький автоконцерн Volkswagen суттєво знизив свій річний прогноз доходів на тлі різкого падіння продажів у Китаї. Це посилює тиск на керівництво компанії, яке намагається реалізувати масштабну програму економії та скорочення штату.