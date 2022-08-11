Липнева інфляція перевищила 22%: В НБУ пояснили, які тенденції за цим стоять

За даними Державної служби статистики, у липні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 22,2% порівняно з 21,5% у червні, а у місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. У Національному банку України, в свою чергу, вказують, що зростання інфляції в Україні насамперед зумовлене наслідками воєнних дій з боку Росії та окупації нею окремих територій.

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"Серед них, зокрема, порушення ланцюгів постачання, руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, скорочення пропозиції, збільшення виробничих витрат, значна вимушена міграція всередині країни. Стримують зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження ланцюгів постачання", - йдеться у повідомленні.

Фінрегулятор при цьому зазначає, що фактична споживча інфляція очікувано пришвидшилася, але була дещо нижчою за траєкторію базового прогнозу, опублікованого в інфляційному звіті НБУ за липень.

Відхилення ж від прогнозу було зумовлене повільнішим, ніж очікувалося, зростанням вартості пального та цін на фрукти й окремі овочі, зокрема завдяки розширенню пропозиції.

Так, темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари в липні збільшилися до 22,6% у річному вимірі. Зокрема, дорожчали м'ясні та рибні продукти, масло, маргарин, кондитерські вироби та безалкогольні напої. Вищими темпами зростали ціни на соняшникову олію на тлі очікувань щодо активізації експорту та її високої вартості на світових ринках.

Пришвидшилося і зростання вартості непродовольчих товарів (до 11,7% порівняно з минулим липнем), зокрема автомобілів, товарів для дому (посуду, меблів, побутової техніки), електроніки, фармацевтичних товарів і товарів особистого догляду, а зниження цін на одяг та взуття сповільнилося.

"Це пов'язано як із вичерпанням старих запасів, обмеженим постачанням нового товару та збільшенням витрат на логістику, так і з реалізацією відкладеного попиту на тлі поступового повернення громадян до своїх місць проживання", - кажуть в НБУ.

Крім цього, частковий вплив на вартість непродовольчих товарів мало зростання вартості імпортованої їх складової через коригування офіційного курсу гривні до американського долара та завершення періоду імпорту автомобілів за пільговими умовами.

Зростання вартості послуг у липні пришвидшилося до 14,9%: дорожчали телекомунікаційні та медичні послуги, послуги салонів краси, спортзалів, хімічного чищення та закладів громадського харчування.

"Надалі вищими темпами зростала вартість послуг, пов’язаних із ремонтом житла, на тлі значного попиту громадян, які повернулися до своїх місць проживання, та дефіциту окремих витратних матеріалів та робочої сили. Натомість підвищення вартості оренди житла, проживання в готелях та пансіонатах суттєво сповільнилося", - констатує регулятор.

Він пов'язує це з послабленням попиту на такі послуги внаслідок поступового повернення громадян до своїх місць проживання, а також відсутності туристичного сезону.

Зростання ж цін на сирі продукти харчування прискорилося минулого місяца аж до 37,5%, зокрема через вичерпання запасів та скорочення постачань пришвидшилося здорожчання круп.

"Відновилося зростання вартості яєць, що пояснюється збільшенням виробничих витрат бізнесу, у тому числі на енергію. Стрімко пришвидшилося подорожчання свинини через скорочення поголів’я свиней. Також вищими темпами зростали ціни на овочі, зокрема борщового набору, унаслідок порушення ланцюгів постачання та збільшення витрат. Натомість підвищення цін на фрукти сповільнилося на тлі збільшення пропозиції", - вказує НБУ.

Однак завдяки розширенню пропозиції, у тому числі з боку домогосподарств, зростання цін на насіннєві овочі та фрукти було повільнішим, ніж очікували у Нацбанку.

В свою чергу, темпи зростання адміністративно регульованих цін майже не змінилися порівняно з червнем і становили 14,7%. З одного боку, далі дорожчали алкогольні напої через зростання попиту на тлі послаблення обмежень на продаж алкоголю в різних регіонах України, а також дефіцит тари.

Також тривало зростання вартості тютюнових виробів з огляду на зупинку частини виробничих потужностей унаслідок бойових дій. Збільшувалася й вартість автомобільних транспортних послуг на тлі високих цін на пальне.

З іншого боку, зростання тарифів на комунальні послуги надалі сповільнювалося. В НБУ це пов'язують з вичерпанням ефектів бази порівняння завдяки фіксованим тарифам.

А от темпи зростання цін на пальне в Україні в липні знизилися, хоча й до величезної величини підвищення у 77,7% порівняно з минулорічним показником. Основною причиною цього в НБУ називають поступове насичення ринку через налагодження логістики та відновлення конкуренції.

"Зростання споживчих цін у липні виявилося повільнішим, ніж прогнозував НБУ. Однак висока базова інфляція свідчить про збереження значного фундаментального інфляційного тиску", - йдеться у повідомленні.

За прогнозом НБУ, інфляція прискорюватиметься до кінця поточного року та почне знижуватися на початку 2023 року. Водночас ризики посилення інфляційних процесів залишаються значними через високу невизначеність із тривалістю війни і пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань.

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