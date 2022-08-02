Що довше триває війна, тим глибші зміни, що відбуваються в банківській системі

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Повномасштабна війна росії проти України не лише змінила життя українців, а й стан справ у банківському секторі. Особливо у роздрібному банкінгу, який, як правило, ґрунтується на кредитуванні. І якщо у 2014 році ринок зумів відновитися у короткі терміни і темпи кредитування повернулися до звичного обсягу ближче до кінця літа 2015 року. То сьогодні масштаб інший, а, відповідно, і шлях відновлення буде складнішим і довшим.

Основою бізнесу роздрібного банкінгу завжди було кредитування за допомогою різних інструментів: кредитні картки, кредити готівкою, споживчі кредити. Тобто залучення коштів від населення за нижчою ставкою (депозити) та видача кредитів населенню за вищою ставкою.

24 лютого робота багатьох гравців ринку роздрібного банкінгу зупинилася. Більшість були змушені урізати кредитні ліміти за картками клієнтів, а деякі взагалі їх прибрати. Березень був складним місяцем з усякого погляду: нерозуміння поточної ситуації, як довго вона триватиме і, головне, як адаптуватися до нових реалій, адже очевидно, що пріоритетність клієнтів змінилася докорінно. Проте вже у квітні-травні банківський ринок почав повертатися на довоєнний рівень залучення нових клієнтів, але кардинально змінивши підхід.

На сьогодні банки, які залишаються на ринку та продовжують розвиватися, попри все, змушені й надалі продовжувати кредитувати. При цьому стратегію зводити до короткострокових планів і щонайменше щомісяця уточнювати їх, у тому числі й у своїх бізнес-підходах. Своєю чергою, українці мігрують, втрачають джерела доходу і, звісно, це негативно позначається на ситуації з кредитними портфелями як наявними, так і новими видачами. І багато гравців на ринку дуже сильно переглянули правила, зробивши їх більш консервативними.

По суті, сьогодні банки видають кредити лише «найкращим із найкращих». Як наслідок, конкуренція зростає і, звичайно, банкам все складніше залучати таких клієнтів, адже зростає і вартість залучення. Але навіть залучення «найкращих» клієнтів дуже сильно впливає на модель загалом, оскільки найчастіше йдеться про кредитні картки, за якими такі клієнти дуже часто перебувають у грейс-періоді. З іншого боку, опускатися в ризикові сегменти банкам дуже складно, тому що ризик дефолту дуже великий, враховуючи динаміку існуючої ситуації.

Впливає на кредитування та підвищення облікової ставки до 25%. Очевидно, що вартість фондування зростає. Цей параметр завжди закладений у бізнес-модель і, виходячи з нього, вважається маржинальність кредитування.

Проте банкам життєво важливо знаходити способи нарощування своїх кредитних портфелів, витримуючи позитивну бізнес-модель. По суті, є три фактори, що впливають на результат:

вартість грошей, на яку вплинуло підвищення облікової ставки,

ризики та втрати від кредитування, які теж зростають через ситуацію в країні,

операційні витрати банку.

З погляду операційних витрат — банки йдуть у їхню оптимізацію. З погляду ризиків — це посилення або утримання на довоєнному рівні дефолту. Щодо фондування зросла облікова ставка, але при цьому ситуація неоднозначна і в різних банках ситуація різна. Є фінустанови, які повністю фондуються з ринку, тому ставки за депозитами ще зростатимуть. Але я думаю, що загальна вартість залучення ресурсів зросте не так радикально, як зросла облікова ставка. Проте вважаю, що ця історія не триватиме довго, бо це більше ситуативно-вимушений крок, який має стабілізувати ринок, утримати темпи інфляції та курс гривні.

Проте говорити зараз про якісь терміни щодо відновлення кредитування після війни вкрай складно. Але очевидно, що довше триває війна, тим глибші зміни, що відбуваються в банківській системі. Однозначно можу сказати, що після нашої перемоги попит на кредитні продукти від населення буде дуже великим — як для закриття своїх поточних потреб, так і для відновлення житла, будівництва, ремонту тощо. Відповідно, банки та кредитні організації дуже активно повертатимуться у кредитування. Це те, що буде драйвити зростання цього ринку, але стримуючим фактором буде ситуація в економіці. А саме, що відбувається з економікою і наскільки вона скоротилася, наскільки допомога міжнародних партнерів і в яких обсягах заходить, наскільки реалізований план Маршалла, тільки з цих факторів можна говорити, наскільки банки швидко повертатимуться до довоєнних темпів кредитування.

А поки що всім нам необхідно максимально наближати нашу Перемогу на «своєму фронті», у тому числі шляхом донатів, власної допомоги тощо. Це зараз головний пріоритет у всієї країни, і банки мають бути серед перших. Перспективи банкінгу наразі вирішуються нашими ЗСУ на фронті.

Фото: ua.depositphotos.com