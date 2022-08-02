Чем дольше длится война, тем глубже изменения, которые происходят в банковской системе

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Полномасштабная война россии против Украины не только изменила жизнь украинцев, но и положение дел в банковском секторе. Особенно в розничном банкинге, который, как правило, основывается на кредитовании. И если в 2014 году рынок сумел восстановиться в короткие сроки и темпы кредитования вернулись к привычному объему ближе к концу лета 2015 года. То сегодня масштаб другой, а, соответственно, и путь восстановления будет сложнее и дольше.

Основой бизнеса розничного банкинга всегда было кредитование с помощью различных инструментов: кредитные карты, кредиты наличными, потребительские кредиты. То есть привлечение средств от населения по более низкой ставке (депозиты) и выдача кредитов населению по более высокой ставке.

24 февраля работа почти всех игроков рынка розничного банкинга остановилась. Большинство были вынуждены урезать кредитные лимиты по картам клиентов, а некоторые и вовсе их убрать. Март был сложным месяцем во всех отношениях: непонимание текущей ситуации, как долго она продлится и, главное, как адаптироваться к новым реалиям, ведь очевидно, что приоритетность у клиентов изменилась в корне. Тем не менее уже в апреле-мае банковский рынок начал возвращаться на довоенный уровень привлечения новых клиентов, но кардинально изменив подход.

На сегодня банки, которые остаются на рынке и продолжают развиваться, несмотря ни на что, вынуждены и дальше продолжать кредитовать. При этом стратегию сводить к краткосрочным планам и, как минимум, ежемесячно уточнять их, в том числе и в своих бизнес-подходах. В свою очередь, украинцы мигрируют, теряют источники дохода и, конечно, это негативно сказывается на ситуации с кредитными портфелями, как существующими, так и с новыми выдачами. И многие игроки на рынке очень сильно пересмотрели правила, сделав их более консервативными. По сути, сегодня банки выдают кредиты только «лучшим из лучших». Как следствие конкуренция растет и, конечно, банкам все сложнее привлекать таких клиентов, ведь растет и стоимость привлечения. Но даже привлечение «лучших» клиентов очень сильно влияет на модель в целом, так как зачастую речь идет о кредитных картах, по которым такие клиенты очень часто находятся в грейс-периоде. С другой стороны, опускаться в более рисковые сегменты банкам очень сложно, потому что риск дефолта очень велик, учитывая динамику существующей ситуации.

Влияет на кредитование и повышение учетной ставки до 25%. Очевидно, что стоимость фондирования растет. Этот параметр всегда заложен в бизнес-модель и исходя из него считается маржинальность кредитования.

Однако, банкам жизненно важно находить способы наращивания своих кредитных портфелей, выдерживая позитивную бизнес-модель. По сути, есть три фактора, влияющие на результат:

стоимость денег, на которую как раз повлияло повышение учетной ставки,

риски и потери от кредитования, которые тоже возрастают из-за ситуации в стране,

операционные расходы банка.

С точки зрения операционных расходов — банки идут в их оптимизацию. С точки зрения рисков — это ужесточение или удержание на довоенном уровне дефолта. Что касается фондирования, возросла учетная ставка, но при этом ситуация неоднозначная и у разных банков ситуация разная. Есть финучереджения, которые полностью фондируются с рынка, поэтому ставки на депозиты еще будут расти. Но я думаю, что общая стоимость привлечения ресурсов вырастет не так радикально, как выросла учетная ставка. Однако полагаю, что эта история не продлиться долго, потому что это больше ситуативно-вынужденная мера, которая должна стабилизировать рынок, удержать темпы инфляции и курс гривны.

И тем не менее говорить сейчас о каких-либо сроках возобновления кредитования после войны крайне сложно. Но очевидно, чем дольше длиться война, тем глубже изменения, которые происходят в банковской системе. Однозначно могу сказать, что после нашей победы, спрос на кредитные продукты от населения будет очень большой — как для закрытия своих текущих потребностей, так и для восстановления жилья, строительства, ремонта и прочее. Соответственно, банки и кредитные организации очень активно будут возвращаться в кредитование. Это то, что будет драйвить рост этого рынка, но сдерживающим фактором будет ситуация в экономике. А именно, что происходит с экономикой и насколько она сократилась, насколько помощь международных партнеров и в каких объемах заходит, насколько реализован план Маршалла, только исходя из этих всех факторов можно говорить, насколько банки быстро будут возвращаться к довоенным темпам кредитования.

А пока всем нам необходимо максимально приближать нашу Победу на “своем фронте”, в том числе, за счет донатов, собственной помощи и т.д. Это сейчас главный приоритет у всей страны, и банки должны быть в числе первых. Перспективы банкинга сейчас решаются нашими ВСУ на фронте.

Фото: ua.depositphotos.com