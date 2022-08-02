На какие проблемы украинский бизнес жаловался омбудсмену во время войны чаще всего

В течение ІІ квартала этого года Совет бизнес-омбудсмена (СБО) получил на линию поддержки 261 обращение и завершил расследование 171 дела, сообщили Delo.ua в самой СБО. При этом бизнес обращался в учреждение за три месяца чаще всего по следующим вопросам:

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вопросы расширения перечня товаров критического импорта (82);

взаимодействие с налоговой (34);

бронирование критически важных работников (13);

трансграничная логистика и пересечение границы (7);

релокация внутри страны и за границу (3).

"С начала работы линии поддержки критический импорт составил почти треть обращений бизнеса в учреждение. Совет помог десяткам компаний оформить заявления на добавление новой товарной категории в перечень", – рассказали в СБО.

Среди таких товаров, например, агротехника для посевной кампании, популярные среди военных и переселенцев "буржуйки", кирпич, необходимый для восстановления домов и инфраструктуры от разрушений.

Подчеркнем, что на сегодняшний день в Украине понятие критического импорта, составлением перечня которого занимался Кабмин, уже не работает. Это была именно та продукция, под покупку которой Нацбанк разрешал приобретение иностранной валюты.

"РБО предоставила предпринимателям консультации по налоговым изменениям в период военного положения, в частности переходу на упрощенную систему налогообложения по ставке 2%, а также бронирование критически важных работников, чтобы работа предприятий, несмотря на войну, продолжалась", – добавили там.

Как добавляют в СБО, сохранили свою актуальность для бизнеса и вопросы трансграничного перемещения товаров между Украиной и странами-членами ЕС.

"В сотрудничестве с польским представителем по делам МСП, с которым СБО заключил меморандум о партнерстве в апреле, Совет помог компаниям экспортировать украинские продукты транзитом через Польшу и преодолеть логистические препятствия на пути к импорту товаров на территорию Украины", – говорят в СБУ.

А при содействии бизнес-омбудсмена один из самых больших частных медицинских университетов страны открыл филиал в Польше.